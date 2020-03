Charlyn Corral, ¿exiliada de la Selección por los Cuéllar?

Charlyn Corral tiene cerca de 100 goles en España. Ha jugado en el Levante de 2015 al 2019 y en el Atlético de Madrid a partir de este campeonato. Es la futbolista referente de México, los goles y el club en donde está es ejemplo de esto, pero... Está exiliada de la Selección Mexicana.

Charlyn, de 28 años de edad, simplemente ya no es considerada por el técnico de la selección Mayor, Christopher Cuéllar, quien la dejó fuera del preolímpico, el cual fue un fracaso para México pues no se consiguió la clasificación a Tokio, además de la reciente gira a Chipre, donde tampoco fue llamada.

"Si yo soy incómoda para el grupo, me hago a un lado", comenta la delantera nacida en el Estado de México. Quizá sea por un pleito personal con los Cuéllar; Leonardo y Christopher, "lo sospecho, pero habrá que preguntarles a ellos".

Al final, Charlyn no lo entiende, pero no pierde la esperanza de volver a vestirse de verde...

-¿Cómo te va en Europa?

"Mi paso por Europa ha sido muy bueno. Desde que llegué mi intención era dejar huella y creo que lo he hecho. Sigo creciendo, no ha sido nafa fácil. Pero creo que cada año mejoro".

- ¿Hay mucha diferencia entre la Liga Mexicana y la de España?

"Aquí la Liga lleva más años de creada y se consolida a cada torneo. En los últimos tres años ha crecido bastante, hay muchos equipos que ya tienen cantera, como los hombres, eso hace que la Liga sea más competitiva y ha llama mucho la atención a las extranjeras.

"Cuando llegué eran 36, ahora creo que hay más de 100. Se ha mejorado en todo, hasta en las condiciones de trabajo, en los campos donde jugamos, salarios. Todas las jugadoras somos más profesionales y los clubes nos exigen más".

- Y a todo esto, ¿por qué no estás en la Selección Nacional?

"La verdad es que suena un poco ilógico, y hasta chistoso. No es nuevo para mí, y estas cosas creo que no deberían pasar. El estar acá creo que no ha sido fácil, cada año he mejorado y he demostrado lo que valgo y eso hace que hablen bien de México, y bueno, si en mi país no se quiere ver, pues es difícil de creer".

-¿Quizá no crean en tus números?

"Pues si no creen, pues que vengan a ver el nivel, lo que hacemos en los equipos. Siempre he dicho que al final la mejor manera de hablar es en la cancha, y si he ido a la Selección antes es por lo que he hecho en la cancha. La gente no es tonta, sabe que algo pasa ahí, que son otras cosas que no entiendo porque los llamados no van acorde al rendimiento deportivo. He sido una jugadora que nunca me he conformado.

"Estuve cuatro años en Levante, triunfé y ahora vengo al Atlético de Madrid, al campeón y no he desentonado. Yo seguiré en mi línea, porque quiero representar a mi país".

LOS CUÉLLAR. Con catorce años de edad, Charlyn fue descubierta por Leonardo Cuéllar, allá en el 2006, cuando era el técnico nacional femenil. La llevó hasta la Selección Mayor, pero en el 2011 comenzaron las diferencias.

En el 2011 no la llevó al Mundial, porque se decía estaba pasada de peso; volvió a ser convocada hasta el 2013 y en el 2015, cuando México no tuvo un buen Mundial, Charlyn se atrevió a decir: "El ciclo de Leo se ha terminado". Grave error.

Para los Panamericanos de Toronto, Charlyn quedó extrañamente fuera de la lista final a días del evento y de ahí no volvió. Leo Cuéllar dejó la selección. Con Roberto Medina Charlyn regresó, pero cuando se fue y entró Christopher, hijo de Leo, otra vez comenzó a verse relegada.

- ¿Es algo personal con los Cuéllar?

"Me hace pensar que sí. Pero ellos no lo reconocen. Al final lo que pasó en este último no llamado para el preolímpico lo hace evidente. No he tenido acercamiento con Christopher para saber la razón, lo que escuché, lo que dijo, no es creíble.

"Decía que no era llamada 'porque no iba a estar todo el tiempo concentrada' pero... sí llamó a Kenti (Robles), mi compañera en el Atlético; porque ella sí y yo no. Luego oí que es porque tenemos muchas delanteras y no dudo que haya calidad en mis compañeras de México, porque hay buenas jugadoras, pero creo que si pasara en los hombres estalla la bomba.

"¿Qué parámetros están evaluando? Sí, no he metido los mismos goles que en Levante, pero he jugado Champions, ha crecido porque la dificultad del juego se ha incrementado. ¿Qué jugadoras allá están teniendo cada semana un nivel competitivo como es el que hay aquí.

"No sé la verdadera razón, pero una persona es la que toma las decisiones y en base lo que él explicó, pues... no es muy creíble, porque quién me ha visto jugar y sabe de mi trayectoria, sabe lo que puedo aportar. No digo que conmigo hubiéramos clasificado (en el preolímpico), pero creo que me gané el derecho a estar en la convocatoria".

- Pero... ¿qué te dicen en la Federación Mexicana de Futbol?

"La última vez que hablé con Gerardo Torrado (director deportivo de la FMF), me dijo que las puertas estaban abiertas, esas fueron sus palabras, pero vino después la gira a la Copa Chipre y no me llamaron. En ese sentido, pues ellos tendrán sus razones. A lo mejor quieren un cambio generacional o no sé.

"Tampoco es que ellos hayan tenido un acercamiento más allá. México, en el futbol femenil merece crecer y que haya gente capaz, con ambición; así como se ha crecido, también crecen equipos como Panamá y Costa Rica y en México algo tiene que pasar para que mejoremos. Pero no sé qué planes haya".

- A pesar de todo y contra todo, Charlyn Corral quiere ser llamada de nuevo a la Selección Nacional Femenil.

"Amo mi país, amo jugar para mi Selección, pero dije a Torrado 'no quiero ser incómoda, si soy quien se tiene que hacer a un lado, pues lo haré', pero si no quieran, yo no puedo hacer nada. Si regreso a Selección es por lo que hago de en la cancha, más allá de lo que si me quieran achacar".