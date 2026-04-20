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Chávez campeón

El AZ Alkmaar del lateral mexicano golea y conquista la Copa de Holanda

Por El Universal

Abril 20, 2026 03:00 a.m.
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Chávez campeón

Si bien no sumó ningún minuto en el partido, Mateo Chávez consiguió su primer título en el balompié europeo. Esto, después de la goleada (5-1) que el AZ Alkmaar le propinó al NEC Nijmegen en la pelea por la Copa de los Países Bajos.

El nuevo campeón del futbol neerlandés tardó trece años en poseer nuevamente la corona. Sin embargo, frente a los presentes en el Estadio De Kuip de Róterdam, rompió con una sequía que le acompañó desde el 2013.

Mateo Chávez llegó al AZ Alkmaar en julio de 2025, proveniente de las Chivas de la Liga MX. En días anteriores, el futbolista mexicano sufrió una dura entrada en la eliminación que su equipo vivió ante Shakhtar Donetsk, durante los Cuartos de Final de la UEFA Conference League.

AZ ALKMAAR CONQUISTA SU QUINTA COPA

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El AZ Alkmaar conquistó la Copa de los Países Bajos por quinta vez en su historia, la primera desde el 2013, tras ganar la final disputada en el estadio De Kuip de Róterdam al NEC Nimega (5-1), que sigue sin lograr el trofeo a pesar de sus seis intentos.

El AZ que entrena Leeroy Echteld se desquitó de la decepción sufrida el pasado año, cuando cayó en la final ante el Go Ahead Eagles que se llevó el título.

Al conjunto de Alkmaar le costó media hora abrir el partido. Llegó en el 32 por medio de Mees de Wit. Pero luego implantó su superioridad y aprovechó los espacios que le dejó su rival cuando acentuó su búsqueda del empate.

Sven Mijnaps, a pase de Keet Smit, en el 67 y Peer Koopmeiners, en el 73, tras recibir un balón de Troy Parrott, sentenciaron la final maquillada para el equipo de Dick Schreuder en el 82, cuando un córner botado por Tjarron Chery fue cabeceado por Koki Ogawa que superó al meta Jayden Osusu Oduro.

Aún así, el equipo de Echteld selló la goleada en el añadido, en el 91, por medio de Keet Smit y en el 95, de Troy Parrott que hicieron el cuarto y quinto.

El AZ amarró su quinto título de Copa mientras el Nimega sigue negado con el triunfo. Disputó su sexta final y no ganó ninguna. El Ajax, con 20 títulos, es el club más laureado en este torneo.

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