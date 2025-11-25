"Checo" habló sobre cómo vivió el favoritismo hacia Verstappen
Entrevista reveladora de Checo Pérez sobre su relación con el tetracampeón mundial
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 25 (EL UNIVERSAL).- No es ningún secreto que el mexicano Sergio 'Checo' Pérez no era el piloto más querido dentro de la escudería Red Bull. Durante mucho tiempo vivió "a la sombra" de su compañero Max Verstappen y aunque logró ser subcampeón del mundo, tras su polémica salida quedó la sensación de que nunca logró ganarse el respeto de los directivos.
En una reciente entrevista con Luis Manuel 'Chacho' López, "Checo" reconoció el talento del tetracampeón del mundo y el lugar que le quedaba a él dentro del equipo.
"Yo sabía desde el día 1 cuando llegué (a Red Bull) el papel (que tenía). Sabía que este proyecto había sido hecho y desarrollado para Verstappen, que es un pilotazo, yo creo que se va a convertir en el mejor piloto en la historia del deporte", declaró "Checo".
"Entonces este deporte está hecho para él y al final cuando yo llegué y empecé a poner nervioso al proyecto, sabía que había muchos intereses de por medio. No me podía enfrentar al sistema, entonces tenía que ser inteligente y pensar en lo que venía a futuro", agregó.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Asimismo, habló sobre la crisis a la que se enfrentó Red Bull cuando se fue "Checo"; "Mira ahora, ves a los otros pilotos, lo que han durado, lo que han hecho".
Ser parte de Red Bull va de la mano con un buen manejo y relación con la prensa. "Hoy ya nadie se acuerda que había otro piloto en Red Bull. Tienes que, no sólo manejar lo que dice, hay que lidiar con toda la parte externa que como pilotos o deportistas vivimos afuera", concluyó.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
"Checo" habló sobre cómo vivió el favoritismo hacia Verstappen
El Universal
Entrevista reveladora de Checo Pérez sobre su relación con el tetracampeón mundial
Nápoli rinde emotivo homenaje a Diego Maradona en quinto aniversario de su muerte
AP
El estadio del Nápoli se convierte en escenario de recuerdos y homenajes en honor a la figura de Diego Maradona en el quinto aniversario de su fallecimiento.
Cristiano Ronaldo elude sanción en el Mundial tras decisión de la FIFA
AP
La FIFA decide sobre la sanción de Cristiano Ronaldo en el Mundial