"Checo" habló sobre cómo vivió el favoritismo hacia Verstappen

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 25 (EL UNIVERSAL).- No es ningún secreto que el mexicano Sergio 'Checo' Pérez no era el piloto más querido dentro de la escudería Red Bull. Durante mucho tiempo vivió "a la sombra" de su compañero Max Verstappen y aunque logró ser subcampeón del mundo, tras su polémica salida quedó la sensación de que nunca logró ganarse el respeto de los directivos.

En una reciente entrevista con Luis Manuel 'Chacho' López, "Checo" reconoció el talento del tetracampeón del mundo y el lugar que le quedaba a él dentro del equipo.

"Yo sabía desde el día 1 cuando llegué (a Red Bull) el papel (que tenía). Sabía que este proyecto había sido hecho y desarrollado para Verstappen, que es un pilotazo, yo creo que se va a convertir en el mejor piloto en la historia del deporte", declaró "Checo".

"Entonces este deporte está hecho para él y al final cuando yo llegué y empecé a poner nervioso al proyecto, sabía que había muchos intereses de por medio. No me podía enfrentar al sistema, entonces tenía que ser inteligente y pensar en lo que venía a futuro", agregó.

Asimismo, habló sobre la crisis a la que se enfrentó Red Bull cuando se fue "Checo"; "Mira ahora, ves a los otros pilotos, lo que han durado, lo que han hecho".

Ser parte de Red Bull va de la mano con un buen manejo y relación con la prensa. "Hoy ya nadie se acuerda que había otro piloto en Red Bull. Tienes que, no sólo manejar lo que dice, hay que lidiar con toda la parte externa que como pilotos o deportistas vivimos afuera", concluyó.