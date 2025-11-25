logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPERTOS ATLETAS

Fotogalería

EXPERTOS ATLETAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

"Checo" habló sobre cómo vivió el favoritismo hacia Verstappen

Entrevista reveladora de Checo Pérez sobre su relación con el tetracampeón mundial

Por El Universal

Noviembre 25, 2025 08:13 p.m.
A
Checo habló sobre cómo vivió el favoritismo hacia Verstappen

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 25 (EL UNIVERSAL).- No es ningún secreto que el mexicano Sergio 'Checo' Pérez no era el piloto más querido dentro de la escudería Red Bull. Durante mucho tiempo vivió "a la sombra" de su compañero Max Verstappen y aunque logró ser subcampeón del mundo, tras su polémica salida quedó la sensación de que nunca logró ganarse el respeto de los directivos.

En una reciente entrevista con Luis Manuel 'Chacho' López, "Checo" reconoció el talento del tetracampeón del mundo y el lugar que le quedaba a él dentro del equipo.

"Yo sabía desde el día 1 cuando llegué (a Red Bull) el papel (que tenía). Sabía que este proyecto había sido hecho y desarrollado para Verstappen, que es un pilotazo, yo creo que se va a convertir en el mejor piloto en la historia del deporte", declaró "Checo".

"Entonces este deporte está hecho para él y al final cuando yo llegué y empecé a poner nervioso al proyecto, sabía que había muchos intereses de por medio. No me podía enfrentar al sistema, entonces tenía que ser inteligente y pensar en lo que venía a futuro", agregó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Asimismo, habló sobre la crisis a la que se enfrentó Red Bull cuando se fue "Checo"; "Mira ahora, ves a los otros pilotos, lo que han durado, lo que han hecho".

Ser parte de Red Bull va de la mano con un buen manejo y relación con la prensa. "Hoy ya nadie se acuerda que había otro piloto en Red Bull. Tienes que, no sólo manejar lo que dice, hay que lidiar con toda la parte externa que como pilotos o deportistas vivimos afuera", concluyó.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Checo habló sobre cómo vivió el favoritismo hacia Verstappen
Checo habló sobre cómo vivió el favoritismo hacia Verstappen

"Checo" habló sobre cómo vivió el favoritismo hacia Verstappen

SLP

El Universal

Entrevista reveladora de Checo Pérez sobre su relación con el tetracampeón mundial

Nápoli rinde emotivo homenaje a Diego Maradona en quinto aniversario de su muerte
Nápoli rinde emotivo homenaje a Diego Maradona en quinto aniversario de su muerte

Nápoli rinde emotivo homenaje a Diego Maradona en quinto aniversario de su muerte

SLP

AP

El estadio del Nápoli se convierte en escenario de recuerdos y homenajes en honor a la figura de Diego Maradona en el quinto aniversario de su fallecimiento.

Cristiano Ronaldo elude sanción en el Mundial tras decisión de la FIFA
Cristiano Ronaldo elude sanción en el Mundial tras decisión de la FIFA

Cristiano Ronaldo elude sanción en el Mundial tras decisión de la FIFA

SLP

AP

La FIFA decide sobre la sanción de Cristiano Ronaldo en el Mundial

FIFA anuncia nuevo cuadro para la Copa Mundial 2026
FIFA anuncia nuevo cuadro para la Copa Mundial 2026

FIFA anuncia nuevo cuadro para la Copa Mundial 2026

SLP

AP

La emoción crece con la cercanía de la ceremonia de sorteo de la Copa Mundial 2026