Checo irá al concierto de Luis Miguel en Madrid, dice papá del piloto

CIUDAD DE MÉXICO, junio 28 (EL UNIVERSAL).- No sólo se quedó en una visita, la amistad entre Luis Miguel y el corredor de autos Sergio "Checo" Pérez está más viva que nunca y, después de haberse reunido en Madrid, ya acordaron un nuevo encuentro; en nada más y nada menos en uno de los conciertos del cantante.

Así lo dio a conocer el diputado Antonio Pérez Garibay, padre de "Checo" en una entrevista con EL UNIVERSAL, donde además confirmó que hay posibilidades de que "el Sol" extienda su gira no sólo en América, sino también a Europa.

"Yo trataré de estar en alguno de los conciertos en Guadalajara y la Ciudad de México. Creo que mis hijos también lo acompañarán, creo que él va a estar por allá en Madrid y por allá lo acompañaran mis hijos", afirmó Pérez Garibay en entrevista.

El encuentro entre estas personalidades se dio hace unos días en España, después de que Antonio aprovechara un viaje que él denominó "gira de la nostalgia por Europa", en el que aprovechó para visitar al intérprete de "La incondicional", a quien considera un hijo, tras más de una década de conocerlo.

Ahí el también empresario de 64 años junto a Micky, como lo llama de cariño y el piloto automovilístico hablaron sobre su vida y sus carreras.

"Nos platicó un poquito que va a tener más de 150 conciertos alrededor del mundo. Está preparado mejor que nunca. Está mejor que nunca y no solamente en el tema del espectáculo, yo también lo veo en el tema familiar, motivado", compartió.

No es la primera vez que el piloto de la Fórmula 1 se reúne con el cantante, pues su familia incluyendo a sus hermanos Sergio y Alejandro "Picha" Basteri, están unidas desde que Antonio buscó a Luis Miguel en 2012 para la realización de un tequila que ahora se hará realidad en mancuerna entre "Checo" y Alejando Basteri.

"Mi hijo va a lanzar un mezcal el día 6 de julio en la Ciudad de México, va a ser un gran lanzamiento del mezcal Frida Kahlo, junto al hermano de Luis Miguel, Alejandro; va a ser también el tequila, pero por respeto dejaré que los detalles los platique 'Picha'", dice.

"Los quiero a los tres, no solo a Luis Miguel. Quiero a Sergio y quiero a Picha también y los tres son muy cercanos a mi familia. Mis hijos tienen una gran relación con ellos y pasan a ser parte de la familia. Estoy muy orgulloso de ellos y caminaré con ellos el resto de mi vida si me lo permiten", agrega.

Y los planes siguen y siguen, pues el también empresario afirmó que Luis Miguel está muy involucrado en las noticias de la industria automovilística.

"Es impresionante el coeficiente intelectual de Micky, está enterado de todo, es un hombre muy bien preparado, muy inteligente y que me da mucho orgullo que sea así", señala.

Es por esto que la plática se extendió para que "Checo" lo invitara a una de las carreras estelares en las que se presentará.

"Él lo invitó a algunos conciertos y 'Checo' lo invitó a una carrera de Fórmula 1. Ya verán ellos sus agendas y el día de hoy ya los dos viven ahí en Madrid", detalló.

"Los veo muy motivados, y así como veo que Luis Miguel está en su mejor etapa, y que sus mejores 10 años están por venir, también te digo que los mejores 10 años de Checo Pérez están por venir. Me da mucho gusto verlos realizados".

Con el Tour de presentaciones musicales en puerta, que comenzará el 3 de agosto en Argentina, Antonio reveló que la canción que más espera escuchar es "Contigo aprendí", la cual señala es su favorita desde hace muchos años; mientras que la predilecta de "Checo" es "México en la piel".