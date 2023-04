"Checo" Pérez agradece tener a Verstappen de compañero en Red Bull

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 23 (EL UNIVERSAL).- La buena relación entre Sergio "Checo" Pérez y Max Verstappen ha estado en duda en los últimos meses dentro del mundo de la Fórmula 1.

Para muchos seguidores, el comportamiento del neerlandés no ha sido el correcto con "Checo" Pérez, quien recibe groserías y malas actitudes ante los directivos de la escudería austriaca.

Una situación de la que habló el mexicano y en la que terminó con las dudas, agradeciendo tener a Verstappen a su lado para mejorar su nivel.

"Tener a Max como referencia te convierte en un mejor piloto. Saca todo de ti. Y también con el equipo, me siento como si estuviera más en uno con el coche y con el equipo. Y entiendo qué dirección tengo que ser capaz de tomar con el coche. Y eso ha sido una buena mejora".

El tapatío agregó que la temporada 2023 será difícil y reconoció a su compañero de escudería en el rival a vencer.

"No hay duda de que no hay ningún piloto en tan buena forma como Max. Así que, junto con el equipo y el coche, es sin duda el piloto más difícil de batir. Así que me exigirá el máximo para dar lo mejor de mí cada fin de semana".