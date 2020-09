"Checo" Pérez anuncia su salida de Racing Point

Sergio Pérez anunció su salida de Racing Point para el término de la temporada 2020. El mexicano confirmó que para el 2021 no correrá más sobre el bólido rosa, pero aseguró quedarse en la máxima categoría del automovilismo, a la espera de recibir ofertas de un proyecto atractivo.

"Tras siete años juntos mi ciclo con el equipo llegará a su fin al término de la temporada", publicó el tapatío en redes sociales.

"En lo personal duele porque aposté mucho por el equipo en momentos muy difíciles; se logró salir adelante y me siento orgulloso de haber salvado el trabajo de muchos de mis compañeros", añadió, en referencia cuando salvó a la entonces Force India de la quiebra, tras la crisis de los malos manejos de su entonces propietario, Vijay Mallya.

Para mediados de 2018, fue que Lawrence Stroll, empresario canadiense, compró a la escudería y al transformó en Racing Point. El ejecutivo contrató a su hijo, Lance, como segundo volante de la organización.

Se anticipa que, para el 2021, el tetracampeón de F1, Sebastian Vettel, ocupe el lugar de "Checo", después de cumplir su ciclo con Ferrari, ya que Stroll llegó a un acuerdo con Aston Martin para correr en la máxima categoría del automovilismo.

"No tengo un plan B, mi idea es desde luego continuar aquí, pero siempre y cuando se presente un proyecto que me motive a seguir dando el 100 por ciento en cada vuelta", añadió Pérez, quien tiene a Haas y Alfa Romeo como principales candidatos para firmarlo. Después de siete años en Racing Point/Force India, el mexicano ha corrido 126 Grandes Premios, cinco podios y sumado 486 unidades.

Los números en Racing Point

Siete años después, Sergio Pérez dejará la escudería Racing Point –antes conocida como Force India– para la próxima temporada. El único futuro que se le conoce a "Checo" es que le restan nueve carreras por correr antes de decir adiós.

Después de dos años (2011 y 2012) en Sauber y uno (2013) en McLaren, el tapatío firmó contrato con Force India, que entraba a su sexta campaña en la Fórmula Uno. Su primer compañero fue Nico Hulkenberg.

En su primera campaña, el tricolor terminó en la décima posición del campeonato mundial, con 59 unidades. Su mejor posición fue un tercer lugar, su primer podio con el equipo, en el GP de Bahrein. Desde entonces, Pérez mejoró sus resultados, con un noveno lugar (2015), y dos séptimos de manera consecutiva (2016 y 2017).

En 2018, "Checo" salvó a la organización de la bancarrota, antes de la llegada del canadiense Lawrence Stroll, y rescató el trabajo de 400 trabajadores de la escudería. Con la compra del empresario, Force India se transformó en Racing Point.

El tricolor no ha logrado mejorar su rendimiento, ya que en 2019, regresó al décimo lugar al término de la campaña y, en el actual, se ubica en el undécimo. Hasta el momento, Pérez suma 486 puntos, cinco podios, 12 abandonos y dos vueltas rápidas con Force India/Racing Point, a la espera de mejorar su desempeño de aquí hasta el fin del 2020.