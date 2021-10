"Checo" Pérez correrá en la CDMX y así podrás verlo gratis

Desde hace seis años, el Zócalo de la Ciudad de México ha sido el escenario principal del Red Bull Show Run. Esta demostración ha tomado a la ciudad por sorpresa dejando a los fanáticos de los motores extasiados. Este 2021 con motivo del regreso de la Fórmula 1, la escudería de Red Bull anunció que el piloto Sergio "Checo" Pérez correrá en su monoplaza por las calles de la CDMX.

A través de sus redes sociales, la escudería dio a conocer la noticia de la siguiente manera: "Acompaña a ´Checo´ en el mejor show sobre ruedas que estará en una de las calles más icónicas de la Ciudad de México este miércoles 3 de noviembre en el Red Bull Show Run CDMX 2021".

Así, la exhibición de la mano de "Checo" Pérez y Red Bull Racing tendrá lugar en Avenida Paseo de la Reforma, el día 3 de noviembre.

Tras un largo periodo de pandemia por Covid-19, este evento llega como uno de los primeros en abrir al público y será un parteaguas para promocionar el Gran Premio de México, la carrera válida para obtener el campeonato mundial de automóviles de Fórmula 1, que se disputará el día 7 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Esta temporada de Fórmula 1 será la primera del piloto de automovilismo mexicano "Checo" Pérez junto a Red Bull Racing en nuestro país. Su debut fue en 2011 con Sauber la escudería Suiza, más tarde en el 2013 pasó a McLaren y tras una temporada en el equipo británico fue contratado por Force India que luego pasó a ser Racing Point.

Además, esta será la segunda vez que el piloto mexicano participe en un circuito callejero de la F1. Su primera exhibición fue en 2011 cuando corría con Sauber y el evento se llevó a cabo en el Centro Histórico de Guadalajara, dónde "Checo" Pérez congregó a más de 200 mil personas en una fiesta de la velocidad inolvidable.

Un evento que no te debes perder

Según la página oficial de la escudería, el Red Bull Show Run CDMX 2021 se llevará a cabo en la mañana del 3 de noviembre, solo cuatro días antes del GP de México y será de entrada gratuita al público con el apoyo de los principales patrocinadores mexicanos.

Para Red Bull Racing, esta será su tercera exhibición en México, la primera tuvo lugar en 2007 en Monterrey y la segunda en 2015 en el Zócalo de la CDMX.

La escudería se dijo emocionada de anunciar su pronta aparición con la participación de "Checo" Pérez quién es una de las estrellas principales del equipo.

El piloto mexicano ha remarcando su entusiasmo por el evento a través de sus redes sociales y comentó: "Conducir este automóvil en una de las ubicaciones más emblemáticas de la ciudad será una experiencia única y especial para mí, y una experiencia que yo y los fanáticos de Red Bull en todo el mundo recordaremos para toda la vida".

Los detalles sobre el calendario, el circuito y los invitados especiales aún no se dan a conocer. Sin embargo, la página oficial de Red Bull Racing informó que se darán a conocer próximamente.

Así que si eres fanático de los motores tendrás que estar muy atento a la información para que no te pierdas ni un momento de este show sobre ruedas.