"Checo" Pérez "desconoce" a Chivas durante dinámica de Red Bull

CIUDAD DE MÉXICO, julio 30 (EL UNIVERSAL).- No es secreto que el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez es fanático de las Águilas del América. En distintas ocasiones el tapatío ha mostrado abiertamente su amor por el equipo de Coapa.

Durante una dinámica previa al Gran Premio de Bélgica, Red Bull le pidió a "Checo" que identificara a distintos equipos de futbol por sus escudos. Entre ellos, al histórico rival del cuadro azulcrema: Chivas.

Entre bromas, "Checo" desconoció el logo del Rebaño Sagrado. "No sé quiénes son", dijo el oriundo de Guadalajara entre risas. Segundos después, terminó por enunciar a los dirigidos por Veljko Paunovi?.

Los comentarios no se hicieron esperar. En la publicación de Instagram figuran frases que los fanáticos mexicanos de la Fórmula 1 escribieron, por ejemplo, "como buen americanista, sin mencionar a Chivas" y "pongan su equipo: el América".