"Checo Pérez es como un padre para mí", asegura Yuki Tsunoda

Hace unos días Yuki Tsunoda fue anunciado como el nuevo piloto de Red Bull en lugar de Liam Lawson, quien fuera el reemplazante de "Checo" Pérez en la escudería austriaca y a diferencia de lo que sucedió con el piloto neozelandés, el japonés reconoció lo importante que ha sido el tapatío en su ascenso a ser coequipero de Max Verstappen.

En un fragmento publicado por la Fórmula 1, Tsunoda reveló cómo se acercó "Checo" con él para darle los consejos y ofrecerle su ayuda para entender mejor el funcionamiento del equipo.

"Checo, ya sabes, recibí un mensaje de mucho apoyo. Primero, felicitándome. Y después, que cualquier cosa que sintiera, que necesite o de la estructura de Red Bull o del coche, me dijo 'sólo házmelo saber'" dijo Tsunoda.

"Él siempre ha estado ahí para apoyarme y hacerme sentir bien. Ese tipo de cosas significan mucho para mí, y Checo Pérez siempre me ha apoyado durante toda mi carrera en F1" agregó.

"Checo" no sólo ha estado cerca de Yuki en su llegada a Red Bull, también ofreció su ayuda cuando el nipón fue piloto de AlphaTauri.

"Incluso, en 2021, cuando estaba pasando por momentos complicados, él fue el primero en preocuparse por mí, y en mandarme un mensaje de apoyo Me insistía que confiara en mí, que fuera paso a paso... Es como un padre para mí, en parte", concluyó.