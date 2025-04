Entérate | Cinco partidos este sábado en Liga MX

Este sábado continúa la actividad de la Liga MX con la jornada 14 del torneo Clausura 2025 y lo hará con cinco partidos que prometen grandes emociones, desde equipos que luchan por un lugar entre los primeros seis de la tabla y otros que se aferran a conseguir un puesto en la zona del Play-In.

El liderato está en juego en Pachuca, en Monterrey la tensión por la crisis que vive Rayados podría explotar contra Chivas y hay un Clásico capitalino que se jugará en Puebla entre Cruz Azul y Pumas.

La actividad comienza en el estadio Jalisco con el choque entre Atlas y los Bravos de Juárez; sin embargo, a la misma hora Pachuca y América se enfrentan en el estadio Hidalgo en una rivalidad que en los últimos años se inclinó hacia el lado de los Tuzos, que nuevamente buscarán dañar a las Águilas.

Mientras el Mazatlán visita al Atlético de San Luis en el estadio Alfonso Lastras, unos Rayados en crisis reciben al Guadalajara en el Gigante de Acero, en lo que podría ser el primer triunfo en Liga MX de Gerardo Espinoza como entrenador del Rebaño.

Finalmente, en el estadio Cuauhtémoc, Cruz Azul y Pumas se enfrentarán en una de las rivalidades más apasionantes que ofrece el futbol mexicano. A continuación, te presentamos los detalles para que sepas a qué hora y dónde ver EN VIVO los partidos.

¿Cuándo y dónde ver en vivo la jornada 14?

-Atlas vs Juárez

Hora: 17:00 horas

Transmisión: Televisa, TUDN y ViX

-Pachuca vs América

Hora: 17:00 horas

Transmisión: TUBI

-Atlético de San Luis vs Mazatlán

Hora: 19:00 horas

Transmisión: ESPN

-Monterrey vs Guadalajara

Hora: 19:05 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

-Cruz Azul vs Pumas

Hora: 21:10 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX