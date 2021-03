"Checo" Pérez explica las diferencias entre Red Bull y Racing Point

En una semana, el mexicano Sergio Pérez tendrá su primer día de prácticas dentro de un Gran Premio como piloto de Red Bull. El salto de escudería fue extenso, por lo que el tapatío busca adaptarse lo más pronto posible.

Desde el principio, "Checo" se dio cuenta de las múltiples diferencias que existen en el RB16 y los bólidos que corría anteriormente.

"Simplemente, encuentras el tiempo de manera muy diferente. La conducción que requiere este automóvil es muy diferente a la conducción del Racing Point", comentó Pérez al podcast Beyond The Grind.

"Sus suspensiones son totalmente diferentes. Los equilibrios mecánicos, la diferencia en la aerodinámica también, muy diferente, todo", subrayó el tricolor, cuarto lugar en el campeonato mundial de 2020.

La buena temporada realizada hace un año, que concluyó con su primera victoria en la Fórmula Uno, le otorgó un asiento en la escudería austriaca, que competirá con Mercedes por el título de la máxima categoría del automovilismo.

"Red Bull es un equipo muy grande, y puedes ver la pasión en la organización por ganar. Todos los que trabajan aquí, su mentalidad es ganar, ganar, ganar, ganar", explicó emocionado, por la aventura que está por comenzar.

Será su campaña 11 en la F1, a la que llega como uno de los veteranos, pero, por primera vez en su carrera, tendrá oportunidad de podio y victoria cada fin de semana durante el calendario.

"Cuando estaba en Racing Point, era un poco diferente, porque no teníamos un auto así. Por lo que la mentalidad es diferente, porque estás ahí para maximizar tu resultado, pero aquí [Red Bull], maximizar tu resultado significa ganar, y eso es algo realmente bueno. Todos estamos muy motivados, pero, al final del día, sigue siendo un equipo de Fórmula 1, todos están bajo presión y buscan cumplir desde el primer día".

El Gran Premio de Bahrein es la primera carrera de la temporada, por arrancar el domingo 28 de marzo.