"Checo" Pérez, la cronología de un mexicano exitoso

El piloto mexicano, Sergio "Checo" Pérez, consiguió ganar su primer Gran Premio en la Fórmula Uno este fin de semana en Baréin.

Tras diez años en la máxima categoría, el nacido en Jalisco sumó su décimo podio y su primera victoria. En Sahkir se terminó con una sequía de 50 años para que un piloto mexicano ganara un Gran Premio en la F1, el último había sido Pedro Rodríguez en Bélgica en 1970.

¿Cómo ha sido la carrera de Checo Pérez en el automovilismo?

Comenzó a los seis años en los karting donde se consolidó subcampeón de la categoría junior con cuatro victorias. Después llegó a la categoría juvenil de Karting con cinco podios. A los 9 años compitió en Shifter 80 cc, donde terminó en tercer lugar del campeonato.

En 2001, "Checo" compitió en la Shifter 125 cc, siendo el piloto más joven en la categoría, un año después fue nombrado subcampeón nacional.

En 2004, decidió dejar los Karting y pasar a ser piloto profesional, comenzando en Estados Unidos en el Skip Barber National Championship.

A sus 14 años, dio el salto a las "ligas mayores", dejando a la familia y mudándose a Alemania para competir en la Fórmula BMW.

En 2007, "Checo" se convirtió en el piloto ganador más joven de la Fórmula 3 Británica. Un año después se incorporó a la GP2 con el equipo de Arden.

En 2010 consiguió uno de sus logros más importantes, su triunfo en el circuito callejero de Mónaco durante el GP2. Ese año, "Checo" fue confirmado por Sauber para la temporada de Fórmula 1 en 2011.

Pérez comenzó la temporada con el octavo lugar en el Gran Premio de Australia donde demostró la excelente gestión de neumáticos. En Malasia, apenas la segunda carrera de la temporada, Sergio consiguió su primer podio en la Fórmula 1. Luchó muy cerca con Fernando Alonso en la lluvia por la victoria. Al final logró el segundo lugar, siendo el mejor resultado para Sauber como equipo.

El 28 de septiembre de 2012 se confirmó la incorporación de Sergio Pérez a McLaren para la temporada 2013 en donde sustituiría a Lewis Hamilton. Lamentablemente, no fue el mejor año para McLaren, el MP4-28 no estaba en condiciones para pelear puestos de podio

El 12 de diciembre, Force India anuncia a Pérez como piloto oficial para 2014. En el Gran Premio de Rusia Checo terminó en el tercer puesto después de una sufrida carrera. Con esto el mexicano logró el quinto podio de su carrera en F1 y el segundo con Force India. En las últimas nueve carreras de la temporada consiguió 63 de los 78 puntos que hizo en todo el año.

En 2015, en el GP de Mónaco Checo obtiene el sexto podio de su carrera en F1, arrancó del séptimo puesto y terminó tercero, solo detrás de Lewis Hamilton y Daniel Ricciardo. Pérez termino la temporada en el séptimo lugar del campeonato con 101 puntos.

En 2017 el mexicano no pudo conseguir ningún podio, obteniendo un cuarto puesto en España como mejor resultado. Consiguió un total de 100 puntos en la temporada.

En 2018 en la cuarta carrera de la temporada subió al podio en el GP de Azerbaiyán, siendo su octavo podio.

Sergio vivió en 2019 una temporada complicada debido a la serie de cambios sufridos por su escudería. El magnate Lawrence Stroll rescató de la quiebra a Force India y vio nacer el Racing Point F1 Team. Logró meterse al top 10 del campeonato, algo impensable tras el difícil arranque de temporada.

En 2020, Pérez ha corrido en 13 eventos, ya que en dos no pudo por su contagio por Covid-19, que lo aislaron de la competencia. En 12 de esos Grandes Premios se mantuvo entre los mejores 10, incluido un segundo lugar, en Turquía. Ahora, es cuarto en la tabla de volantes, con una cita por recorrer.

A pesar de ello, a sus 30 años de vida y su década de experiencia en la máxima categoría, "Checo" no tiene equipo para el 2021.