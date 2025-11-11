Checo Pérez listo para brillar con Cadillac en la Fórmula 1

logo pulso
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Cada vez falta menos para ver el debut de Sergio "Checo" Pérez en la Fórmula 1 como nuevo piloto de Cadillac. Sin embargo, aún se encuentra en etapa de preparación y adaptación a su nuevo equipo, en el cual tendrá la responsabilidad junto a su compañero Valtteri Bottas de convertirlos en uno competitivo.

Recientemente, en una entrevista el piloto tapatío fue cuestionado sobre la posibilidad de subirse al podio en la primera temporada del equipo estadounidense y respondió con una afirmación contundente: "Sí, lo creo. Realmente lo creo".

En toda su carrera como piloto de la Fórmula 1, "Checo" se subió 39 veces al podio. No obstante, cabe recordar que, en su conferencia de prensa de presentación como piloto de Cadillac, reveló que el equipo primero deberá pasar por una curva de aprendizaje para convertirse en un equipo ganador.

