Oficial: "Checo" Pérez regresa a la Fórmula 1 con Cadillac

El piloto mexicano se une al nuevo equipo Cadillac F1, que debutará la próxima temporada con Valtteri Bottas como compañero

Por El Universal

Agosto 26, 2025 08:47 a.m.
A
Oficial: Checo Pérez regresa a la Fórmula 1 con Cadillac

En los últimos meses, el rumor de que Sergio "Checo" Pérez regresaría a la Fórmula 1 tomó mucha fuerza. Las especulaciones crecieron especialmente con los cambios en las parrillas: nuevos asientos disponibles y, sobre todo, la confirmación de Cadillac como nuevo equipo en la F1. Hoy, ese rumor se convierte en realidad. En Autopistas te contamos todos los detalles.

¿A qué equipo se une Checo Pérez?

La confirmación de Cadillac en la Fórmula 1 para la próxima temporada generó un gran revuelo, y desde el principio, el nombre de Pérez fue el que más sonó para ocupar uno de los asientos titulares. Y ahora es oficial: "Checo" será piloto del nuevo equipo Cadillac F1.

Este movimiento marca un cambio importante en la estructura del campeonato:

De 10 escuderías a 11 escuderías

Ya no serán 20 pilotos, sino 22 en la parrilla

¿Quién será el compañero de Checo en Cadillac?

Otro personaje muy sonado y aclamado por los fans fue la llegada de Valtteri Bottas como segundo piloto del equipo. Aunque no había muchas señales de esto, el piloto finlandés dio una pista en redes sociales hace unos meses, compartiendo imágenes a bordo de un Cadillac Escalade, lo cual, la especulación que hoy también se confirma.

¿Es una buena decisión para Checo?

El regreso de Checo Pérez a la F1 con un equipo nuevo plantea una pregunta: ¿fue la mejor decisión? No cabe duda de que "Checo" es uno de los pilotos más importantes en la historia del automovilismo mexicano, y su salida de Red Bull fue un golpe duro para muchos.

Sin embargo, unirse a Cadillac F1 representa una apuesta arriesgada. Al tratarse de un proyecto completamente nuevo, es probable que los resultados no lleguen de inmediato. En su primer año, Cadillac difícilmente será un contendiente al podio. Aun así, hay una ventaja.

Cadillac gana más con "Checo"

Si hay alguien que realmente gana con esta alianza, es Cadillac. Fichar a un piloto con la experiencia, talento y carisma de Sergio Pérez no solo les da solidez deportiva, sino que les abre las puertas a una base de fans masiva.

