"Checo" Pérez manda indirecta a Red Bull

A-AA+

Sergio "Checo" Pérez y el resto de la Fórmula 1 regresan el próximo 2 de octubre para disputar el Gran Premio de Singapur.

Actualmente el piloto mexicano se encuentra en la tercera posición del campeonato de pilotos de la Fórmula 1 con 210 puntos, Pérez ya declaró que su objetivo ya no es pelear el primer puesto con Verstappen o Leclerc, quiere recuperar su nivel.

Recientemente el mexicano mandó una indirecta para Red Bull, donde hablaron de la diferencia que existe entre "Checo" y Verstappen tomando en cuenta los resultados.

"Yo soy el mismo piloto que hace seis meses, entonces no hay ninguna diferencia en ese sentido", declaró el tapatío.

Esto toma relevancia porque Christian Horner, director de Red Bull, habló de sus pilotos tras el Gran Premio de Italia y dijo que la diferencia entre el mexicano y el neerlandés "es la que es".

Pérez confía en recuperar el nivel que tuvo al inicio de la temporada, principalmente porque busca volver al podio en el Gran Premio de México.

"Quien me conoce sabe perfectamente que le voy a dar la vuelta a eso como lo he hecho cada vez que las cosas se ponen difíciles, sigo trabajando muy fuerte", afirmó el volante tapatío.