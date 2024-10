Mensaje de Checo Pérez antes de la carrera en el GP México 2024

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 27 (EL UNIVERSAL).- La tarea luce casi imposible. Checo Pérez tuvo una muy mala clasificación ayer por la tarde y eso le hizo colocarse en el puesto 18 para la largada de hoy en el Gran Premio de México.

El piloto mexicano llega este domingo con el recuerdo de lo que sucedió hace un año, donde tuvo que abandonar el Grand Prix por un contacto con Charles Leclerc en la curva uno, pero también con el peso de estar muy lejos de los lugares deseados para comenzar su novena carrera como local.

Cerca de las 9:00 horas de hoy, el de Guadalajara arribó al Autódromo Hermanos Rodríguez, donde saludó a algunos aficionados a la distancia, para luego entrar al hospitality de Red Bull en el Paddock del complejo de la Magdalena Mixhiuca.

Ya en su lugar de trabajo y a unas horas de que comience la competencia en la pista, el tapatío aprovechó para dejarles un mensaje a los aficionados que lo seguirán este 27 de octubre.

¿Qué publicó Checo Pérez en su Instagram?

Fue a través de sus historias de Instagram donde el piloto mexicano Checo Pérez compartió unas palabras de ánimo.

"Rendirnos nunca será opción, ¡hoy una vez más lo vamos a dar todo!", escribió el 11 de la parrilla, quien agregó su ya conocida frase: "Never give up".

Pérez informó ayer, tras la ronda de Clasificación, que el RB20 no ha dejado de presentar problemas en las frenadas, lo que le llevó a no poder superar la Q1 del sábado en la Ciudad de México.

"Una pena (la eliminación en Q1), me cuesta mucho frenar el auto, no lo puedo frenar y es el problema que he tenido las últimas tres carreras, que no puedo frenar el auto para la curva lenta, eso es el principal problema. Lo vemos y sabemos el problema que tenemos, pero no hay una solución rápida".