'Checo' Pérez, optimista con miras a Silverstone

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull), segundo en el Mundial de Fórmula Uno, declaró, con miras al Gran Premio de Gran Bretaña, el décimo del año y que se disputará el próximo fin de semana en Silverstone (Inglaterra), que es "optimista" después de haber puesto fin a su mala racha al acabar tercero el pasado domingo en Austria.



"Al final fue un gran fin de semana en Austria. Fue una sensación estupenda, la de volver al podio. Me sentí a gusto en el coche durante todo el fin de semana y desde el principio ya teníamos buen ritmo", comentó 'Checo' que, tras sumar su trigésimo primer podio en la Fórmula Uno, es segundo en el campeonato, con 148 puntos, 81 menos que su compañero, el neerlandés Max Verstappen, que en el Red Bull Ring, el circuito propiedad de la escudería austriaca, firmó su séptima victoria de la temporada.

"El coche fue realmente bien y resultó maravilloso poder avanzar a través del grupo de la forma que lo hice", comentó el mexicano, protagonista de la remontada del día en Austria, al arrancar decimoquinto y concluir tercero.

"No me sentí bien al cien por ciento durante todo el tiempo y mi equipo me ayudó en todo", comentó el bravo piloto tapatío, con fiebre durante el último fin de semana de competición.

"Desde los reglajes hasta la estrategia todo funcionó", apuntó. "Ahora soy optimista con miras a Silverstone; será cuestión de repetir todo el proceso", añadió 'Checo', seis veces ganador en la categoría reina, dos de ellas esta temporada (Arabia Saudí y Azerbaiyán).

"Me he tomado un tiempo de descanso para asegurarme de que estoy preparado físicamente; porque quiero mantener esta forma hasta las vacaciones", declaró Sergio Pérez con miras al Gran Premio de Gran Bretaña y las dos siguientes carreras hasta el parón: el Gran Premio de Hungría y el de Bélgica.