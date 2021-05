"Checo" Pérez, piloto del día en el GP de Portugal

El mexicano Sergio Pérez fue elegido como el mejor piloto del Gran Premio de Portugal, su segundo galardón en tres carreras de la temporada 2021 de la Fórmula Uno.

Checo, volante de Red Bull se mantuvo 50 vueltas con los mismos neumáticos, que le permitió ubicarse momentáneamente en la primera posición sobre el Autódromo Internacional do Algarve, aunque terminó en el cuarto sitio.

"Estuvo un poco desordenado en el comienzo de la carrera, aunque luego recuperé mi lugar", dijo el tricolor a Sky Sports.

"Nos llevamos cosas positivas. Ahora siento que conduzco con mayor libertad el automóvil y llevo una buena adaptación", añadió Pérez.

El mexicano todavía pudo haberse mantenido en el primer sitio, previo a su única parada en pitts, pero el ruso Nikita Mazepin (Haas) ignoró las banderas azules para dejar pasarlo, por lo que le costó una sanción de los oficiales, y eso facilitó a que Lewis Hamilton (Mercedes) superara al tricolor y quedarse con el triunfo.

Es la segunda ocasión en la que Pérez es votado como el mejor volante de una carrera. La primera fue en Bahrein, en la cual arrancó último –por una falla técnica en su Red Bull– y terminó cuarto.

El tricolor se ubicó sexto en el campeonato de pilotos, con 22 puntos, y comentó que le falta para acostumbrarse completamente a su RB16.

"No estoy ahí todavía [en la conexión con el monoplaza]. Es un proceso, espero, y que pronto esté ahí para ayudar al equipo".

El próximo fin de semana, se corre el GP de España, en el Circuito de Barcelona-Catalunya.

Checo no había sido el ganador del piloto del día, ese lugar lo obtuvo Nikita Mazepin, pero la F1 descubrió que todo fue una campaña de aficionados que se unieron para darle el triunfo al ruso y cambiaron la decisión, seleccionaron al segundo más votado y ese fue el mexicano.