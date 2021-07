"Checo" Pérez, por otro año en Red Bull

La buena temporada que ha tenido Sergio Pérez como piloto de Red Bull ha comenzado a generar la expectativa para que el tapatío renueve su vínculo con esta escudería.

Sin embargo, el mexicano aún no tiene la certeza de si seguirá como volante del equipo austriaco.

"Ahora que cambio de equipo aprecio la estabilidad y es importante para generar confianza. Ahora que tengo un año de contrato veo cómo el equipo se guarda las cosas por un poco de desconfianza por si me voy, pero es importante para ambos tener la seguridad y certeza de estar aquí más de un año", declaró el mexicano en entrevista para ESPN.

"Checo" sabe que su trabajo ha sido bueno esta temporada, situación que le da tranquilidad en relación a los rumores que señalan un posible cambio de piloto en cuanto termine su contrato. "Después de 11 años en Fórmula Uno los rumores son algo que no me afecta en lo absoluto. Sé mi posición y si llega lo que busco estoy contento de seguir, si no, no estoy obsesionado con ello. Creo que he hecho un buen trabajo. He dado mucho por el equipo, estamos contentos y con las ganas de seguir juntos por muchos años más", sentenció el tricolor.

Este día inicia el GP de Gran Bretaña y Sergio Pérez buscará mantenerse en el Top 3, ante la presión de Lando Norris (4°), de McLaren Mercedes.