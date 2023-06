“Checo” Pérez recibe ultimátum

México.- Sergio “Checo” Pérez no atraviesa por su mejor momento en Red Bull. El piloto mexicano no ha podido subirse al podio en los últimos tres Grandes Premios de la Fórmula 1 (Mónaco, España y Canadá).

En dichas carreras, únicamente logró sumar 21 puntos, a diferencia de su compañero, Max Verstappen, quien acumuló 76 unidades y consiguió alejarse en el Campeonato Mundial de Pilotos con una amplia diferencia.

A pesar de sus últimos resultados, el tapatío se mantiene en el segundo lugar de la clasificación general, pero su rendimiento ya comienza a ser un blanco de cuestionamientos al interior de la escudería austriaca.

En la previa del GP de Austria, Helmut Marko, asesor de Red Bull y uno de los principales críticos de “Checo”, le lanzó una advertencia al mexicano y señaló que debe mejorar su nivel y sus tiempos.

“En Austria, tiene que volver a organizar su clasificación, no puede cometer ningún error. El año pasado los Ferrari nos sorprendieron en Austria. Aunque ganamos la sprint, Leclerc se acercó a nosotros en las últimas vueltas, y no tomamos esa señal de advertencia lo suficientemente serio”. Además, el expiloto austriaco sentenció que aún analizan la continuad de Pérez en Red Bull y no descartan que el australiano Daniel Ricciardo pueda ocupar su asiento la próxima temporada.

“Su objetivo inicial eran dos o tres años. De todas formas, eso sería más de lo que tenía previsto. Sólo hay que mantener abiertas las opciones para el sucesor”, compartió Helmut Marko en ORF, compañía pública de radiodifusión en Austria.