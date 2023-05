"Checo" Pérez recibió reclamos durante las prácticas del GP de Mónaco

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 26 (EL UNIVERSAL).- Este fin de semana el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez vuelve a las pistas y buscará defender la victoria del año pasado en el Gran Premio de Mónaco. Sin embargo, en las prácticas libres tuvo algunos inconvenientes con dos de los pilotos considerados como sus rivales.

Pérez ocupó el séptimo puesto al finalizar 0.529 segundos detrás del neerlandés Max Verstappen. Otros pilotos, como Carlos Sainz y Fernando Alonso, reclamaron ciertas maniobras del tapatío.

En el caso de Alonso, el piloto veterano de Aston Martin manifestó que "Checo" lo estorbó en una de sus vueltas rápidas.

"No me importa, me quedaré en la línea de trazada en todas las vueltas lentas" comentó el español antes de que su equipo le confirmara que fue Checo quien generó su molestia.

Por el otro lado, en la segunda práctica, Sainz se molestó porque Sergio Pérez habría realizado una maniobra peligrosa en una de las vueltas rápidas del joven piloto de Ferrari.

"No sé qué está haciendo 'Checo', abramos una nueva, pero parece que ''Checo me rebasó por un lado de la pista" expresó molesto Sainz.