Polémica por la Sustitución de Checo Pérez en Red Bull

Liam Lawson, se ha convertido en la nueva cara de la escudería Red Bull, quienes ha confiado en el joven de 22 años originario de Nueva Zelanda para ocupar el lugar del mexicano "Checo" Pérez.

Hombre que tras una complicada temporada, llena de problemas con el RB20 concluyó su contrato, dejando en todos los aficionados mexicanos una gran tristeza.

Sentimiento que junto al enojo inundaron las redes sociales, plataformas en las que los fanáticos del tapatío se mostraron incrédulos ante la decisión y se lanzaron contra el equipo austriaco y el nuevo piloto.

Situación de la que no dudó en hablar Lawson, quien en una entrevista expresó su molestia por la forma en la que recibió ataques tras el nombramiento.

"Originalmente vi demasiado (abuso), pero no lo esperaba, no estaba listo para eso. Para ser honesto, ya no uso mucho las redes sociales. Postearé para mis fans, pero ya no leeré los comentarios", mencionó en entrevista para The Times.

El exintegrante de RB Formula One Team, añadió que ante los comentarios de rechazo no estaba listo, esperando tener la oportunidad de demostrar su calidad en la siguiente temporada.

"Te preparas para estar listo como piloto de Fórmula 1, entonces realmente no esperas esa clase de cosas, tú no te preparas realmente para eso, porque tú estás enfocado en manejar", finalizó.