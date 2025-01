Liam Lawson se une a Red Bull Racing en la Fórmula Uno

El piloto neozelandés, Liam Lawson, sabe que en sus hombros carga con la responsabilidad de recuperar el Campeonato de Constructores para Red Bull, después de que la escudería austriaca se viera superada por McLaren y Ferrari.

Y aunque anhela, como cualquier volante de la Fórmula Uno, con coronarse como campeón del mundo, reconoce que esto no ocurrirá en un escenario inmediato; menos como compañero del tetracampeón Max Verstappen.

"No espero ganar un título nada más llegar. Eso ya lo sé. El objetivo del equipo es, por supuesto, ganar el Campeonato de Constructores y para eso estoy aquí. Estoy aquí para ayudar a lograr ese objetivo. Pero obviamente, personalmente, se trata de intentar ser lo más competitivo posible. Tengo el mejor compañero de equipo del que aprender", aceptó Lawson.

Sin Sergio Pérez, el "renovado" Red Bull verá acción hasta marzo, cuando se abra el telón de la temporada con las actividades del Gran Premio de Australia. Ahí, Lawson —todavía como novato— buscará llenar el espacio que dejó la salida de "Checo".

"Todos los pilotos de Fórmula Uno tienen el mismo objetivo común: ganar el campeonato del mundo. Así que ese es mi objetivo, y lo ha sido desde que era pequeño", platicó el neozelandés.

Así se enteró Liam Lawson de que se integraría a Red Bull

Era un secreto a voces. Rumores que sonaron desde mediados de año y que, al final, se convirtieron en una realidad: "Checo" Pérez y Red Bull partieron caminos.

Y el jefe de la escudería austriaca, Christian Horner, no ayudó a apaciguarlos, pues días antes del anuncio, declaró que en caso de que Pérez saliera del equipo, el asiento lo ocuparían Liam Lawson o Yuki Tsunoda.

"Sabía que se hablaba de un cambio. Naturalmente, nada estaba planeado ni grabado en piedra, y todo se basa en el rendimiento, como siempre. Tuvieron una reunión y Christian tuvo la amabilidad de enviarme un mensaje de texto para decirme que la reunión había ido bien. Luego me llamó y me dio la buena noticia, y me dijo en una simple frase: 'Bienvenido a Red Bull Racing'. Fue genial", finalizó Lawson.