"Checo" Pérez regresa al lugar de sus triunfos

El mexicano Sergio Pérez regresa este fin de semana a Bakú, sede de dos de sus 10 podios que ha conseguido en la Fórmula Uno. A pesar de sus buenos resultados, el piloto de Red Bull no se confía para lo que será el Gran Premio de Azerbaiyán.

"Casi siempre me ha funcionado esta pista, generalmente tengo buenos resultados. La carrera es muy importante, una muy larga y muchas cosas pueden suceder", comentó el tricolor, durante el día de medios.

"Checo" se ha subido dos veces al podio del Circuito Callejero de Bakú, ambos terceros lugares, en 2016 y 2018. Las aspiraciones son repetir, para que sea su primero como volante del equipo austriaco.

"Haber tenido buenos resultados aquí antes, no importan mucho. Uno debe pensar en tener una buena semana. Hemos crecido en el proceso del auto, con muchas cosas positivas. Esperamos que los resultados se den este fin de semana", dijo Pérez.

El mexicano subrayó la importancia de sumar un buen tiempo durante la clasificación, para tener el mejor lugar posible sobre la parrilla de salida.

El GP de Azerbaiyán presentará a Max Verstappen, coequipero de Pérez en Red Bull, como líder del campeonato mundial de pilotos, con una ventaja de cuatro puntos sobre Lewis Hamilton (Mercedes).