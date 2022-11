"Checo" Pérez saldrá noveno en la sprint

A-AA+

La lluvia hizo de las suyas en la Qualy del Gran Premio de Brasil, pero eso no impidió que terminara llena de sorpresas.

En algo que parecía no sucedería y mucho menos en esta temporada donde ha dominado Red Bull, Kevin Magnussen del equipo Haas se ha llevado la Pole Position.

Así es, en un momento que muchos no creen aún, el número 20 de la escudería estadounidense consiguió la pole, situación en la que arrancará en la carrera sprint el sábado.

Por otro lado, "Checo" Pérez saldrá desde el noveno puesto en la sprint.

Max Verstappen fue segundo y George Russell, que perdió el control de su monoplaza y provocó la bandera roja que abrió las puertas a Magnussen, será tercero.