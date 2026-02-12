"Checo" Pérez se estrena con Cadillac

Sergio "Checo" Pérez completó 58 vueltas con el Cadillac con un tiempo de 1:38.828 que lo dejó en el ligar 14 de 18 en la clasificación y no tuvo problemas de fiabilidad, algo que es la prioridad de la escudería en su debut en Fórmula 1.

Cadillac centró su programa en chequeos de sistemas, correlación de datos aerodinámicos y tandas de evaluación con distintos compuestos de Pirelli.

Sin información oficial detallada sobre qué gomas utilizó en cada stint, el enfoque pareció inclinarse hacia trabajo de consistencia más que a simulaciones de clasificación. El kilometraje fue razonable para un proyecto que recién comienza a tomar forma real en pista, y la realidad es que el monoplaza estadounidense, propulsado por una unidad de potencia Ferrari, respondió dentro de lo esperado a nivel interno, lo cual no es un dato menor para una estructura que está construyendo absolutamente todo desde cero.

Más allá del puesto 14 en la hoja de tiempos, el dato relevante es la limpieza del día: sin fallos mecánicos visibles ni interrupciones prolongadas. Para una estructura nueva en la parrilla, esto ya es un triunfo.

"Checo "mostró una aproximación metódica. Sin buscar titulares ni vueltas de exhibición, su tarea fue clara: entender el balance del coche, recopilar feedback y ayudar a acelerar la curva de aprendizaje del equipo.

Y ese entendimiento será cada vez más crítico bajo el nuevo reglamento, porque la división 50-50 entre motor de combustión y energía eléctrica introduce una variable inédita en la Fórmula 1: el deployment cambia la velocidad de llegada a las curvas de una vuelta a otra, alterando los puntos de frenada de forma impredecible. Según el propio Valtteri Bottas, compañero de Pérez, esa variabilidad explica por qué tantos pilotos se fueron largo en la Curva 10 durante la jornada.

El tiempo absoluto quedó lejos de la punta, pero en esta etapa eso es secundario. Cadillac necesita kilometraje, fiabilidad y datos. Y en ese sentido, el primer día cumplió.

La pregunta ahora no es dónde está Cadillac en la tabla, sino cuán rápido puede cerrar la brecha. Y ahí, la experiencia de Pérez será clave.