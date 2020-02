"Checo" Pérez se prepara para la temporada 2020 en la F1

Sergio "Checo" Pérez se prepara en el circuito de Cataluña para encarar la temporada 2020 de la Fórmula 1, donde conducirá un auto modelo RP2020, lo que lo deja con una gran expectativa para él y su escudería, pensando también en la primera carrera de la temporada.

"Creo que sí estamos empezando el año como se tiene que hacer, tenemos un auto parecido al que tendremos en Melbourne. Siempre el trabajar la pretemporada con el auto será importante, nos hemos preparado bien".

El tapatío está por iniciar su décima temporada en el máximo circuito del automovilismo, con distintos monoplazas y aunque se siente cómodo con su actual auto, tiene claro que no es el mejor que ha conducido en la Fórmula 1.

"Checo" Pérez ha tenido una buena pretemporada pues se ha podido colocar en las primeras posiciones de la clasificación, pero para el piloto mexicano eso no dice mucho de cara a la competencia.

"No hay nada que leer en los entrenamientos a los tiempos, hay que enfocarnos en nosotros y lo importante es concluir una preparación para llegar competitivos. Lo importante es que nuestro auto llegue bien a Melbourne". La temporada 2020 de la Fórmula 1 iniciará el 15 de marzo con el Gran Premio de Melbourne, Australia