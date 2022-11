"Checo" Pérez se retracta de los comentarios contra Verstappen

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 17 (EL UNIVERSAL).- La disputa que protagonizaron Sergio "Checo" Pérez y Max Verstappen en el Gran Premio de Brasil le dio la vuelta al mundo, el mexicano aseguró que su compañero "tiene dos campeonatos" es gracias a él, así que los medios neerlandeses cuestionaron al mexicano por la queja que le hizo a su coequipero.

"Fue un momento de calentura", afirmó "Checo" Pérez al medio RacingNews365.

"Por supuesto que me retracto de muchas cosas que dije después de esa carrera", apuntó el volante de Red Bull.

El tapatío prefiere ya no abordar el tema, "fue un mal momento, pero creo que puedo dejarlo todo atrás", señaló el mexicano.

Falta una sola carrera en la temporada, se correrá este fin de semana en Abu Dabi y afirmó que su prioridad "es tener un buen ambiente de trabajo y poder confiar en mi compañero y en el equipo".

"Checo" Pérez remarcó que la emoción en la Fórmula 1 es parte del espectáculo, "no hay otro deporte en el que te puedan escuchar en vivo, así que hay muchas emociones y dices muchas cosas".

De igual forma, el volante de Red Bull afirmó que pese a la polémica y la reunión que tuvieron con el resto de la escudería, "la relación con Max sea la misma que teníamos antes", concluyó "Checo" Pérez.