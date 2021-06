Checo Pérez tiene algunas debilidades; asegura el papá de Verstappen

No hay duda de que los pilotos sensación de la temporada de la Fórmula 1 están siendo el mexicano, Sergio Pérez, y el holandés, Max Verstappen, y como no, si su equipo Red Bull lidera el campeonato de constructores gracias a ellos.

Sin embargo, a pesar de los múltiples elogios que el mundo del automovilismo ha tenido para Pérez esta temporada, parece que el papá de Verstappen, Jos, tiene claro que aún tiene cosas por mejorar.

"Todavía tiene algunas debilidades", dijo tajantemente el padre.

"Pérez tiene que mejorar un poco en la clasificación para ayudar a Max, hasta ahora ha estado haciendo un muy buen trabajo, funciona realmente bien", remató Jos.

Si bien, en la última parte de sus declaraciones reconoció el trabajo del mexicano, sorprende que haya expuesto su pensar no del todo positivo de inicio. Más cuando su hijo, parece ser que por fin encontró un compañero de equipo con el que se entiende, después de múltiples pilotos con los que no trabajó del todo bien.

Finalmente, sobre las posibilidades de que su hijo logré destronar a Lewis Hamilton y logre el campeonato, el papá asegura que tiene un mejor carro para competir realmente.

"Tiene un paquete mucho mejor que en años anteriores. Sabe que puede ganar cualquier carrera. Antes de eso, Mercedes siempre era mucho más rápido, este año es diferente. Sabe que está corriendo por el campeonato y que no puede cometer errores", comentó el padre de Max.