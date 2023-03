Chessman se disculpó por golpear a comediante

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 14 (EL UNIVERSAL). - El luchador Chessman hace unas semanas fue tendencia debido al golpe que le dio al comediante Adrián Marcelo durante un evento de música y lucha libre que se realizó en la Ciudad de México.

Chessman no entró en la comedia de Marcelo y le dio un golpe, a lo que Adrián respondió lanzándole una cerveza, dicho acción se hizo viral en redes sociales y generó consecuencias.

Adrián Marcelo amenazó con demandar a Triple A en caso de no sancionar a Chessman, la empresa de lucha libre actuó e informó que su gladiador fue suspendido durante dos semanas, además de pedirle una disculpa al comediante regio.

Y aunque Marcelo habló con Dorian Roldan, director general de Triple A, y aceptó la disculpa como empresa, pidió que fuera el propio Chessman quien también le pidiera perdón, esto ya ocurrió.

Chessman acudió a un programa de Multimedios para hablar al respecto, sin embargo, además de ofrecerle una disculpa a Marcelo, también lo terminó insultando.

"A él (Adrián Marcelo) no quiero mencionarlo, es una persona irrespetuosa, no tiene cabida en estos programas. A Adrián no quiero ni mencionarlo, ¿acaso esta persona se ha disculpado con toda la gente que ha ofendido?", expresó Chessman.

"Perdón, esta disculpa la hago pública. Si tú me respetas, yo te respeto", agregó el luchador.

Chessman desde su llega a Nuevo León dejó claro que viajó para ofrecer disculpas porque la empresa Triple A lo obligó, ya que desde su postura no lo hubiera hecho.