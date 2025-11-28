Chicago Bears arrasan en la NFL con una victoria épica

FILADELFIA (AP) — Después de imponerse en la casa de los campeones del Super Bowl, era el momento para que el entrenador novato de Chicago, Ben Johnson, se despojara de su camisa. En realidad, se la arrancó.

El alarde llegó dentro de un vestuario jubiloso, donde Johnson mostró también sus biceps como un luchador profesional mientras los victoriosos Bears bailaban, gritaban y cantaban en círculo a su alrededor.

"¡Bueno, mejor, óptimo! Nunca dejes de mejorar hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea óptimo", gritaban los Bears y Johnson.

Los jugadores de Chicago, uno de los equipos sorpresa en la NFL, tenían todas las razones para volverse locos después de una actuación destacada por tierra que evocó a su famoso equipo ganador del Super Bowl de 1985.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

No hay titubeos aquí. Jugar como un candidato al título les sienta bien a estos Bears.

Kyle Monangai corrió para 130 yardas y un touchdown, D´Andre Swift añadió 125 yardas por la misma vía y aportó otra anotación. Los Bears terminaron con 281 yardas por tierra para ganar su quinto partido consecutivo al superar el viernes 24-15 a los tambaleantes Eagles de Filadelfia.

Liderados por Johnson, los Bears (9-3) están solos en el primer lugar del Norte de la Conferencia Nacional de cara a un enfrentamiento en Green Bay, previsto para el 7 de diciembre.

"Estos muchachos se sienten bastante bien con lo que acaban de hacer", dijo Johnson antes de que surgiera el video de su danza con el torso desnudo. "Fue difícil salir de casa y vencer a un buen equipo como ése".

Los Bears tuvieron dos jugadores que superaron las 100 yardas por tierra en un mismo encuentro por primera vez desde el 10 de noviembre de 1985, cuando Walter Payton acumuló 107 y Matt Suhey tuvo 102 en un duelo contra Detroit.

La temporada pasada, la derrota de los Bears en el Día de Acción de Gracias en Detroit llevó al despido del entrenador Matt Eberflus y fue su sexto revés consecutivo, dentro de lo que se convirtió en una racha de diez descalabros. Un año después, los Bears dominaron la línea defensiva de Filadelfia para una victoria relativamente fácil en la casa de los campeones del Super Bowl.

"Tienen mucha confianza en lo que estamos haciendo. Tienen mucha confianza en sí mismos", dijo Johnson. "Tienen mucha confianza en este cuerpo técnico. Y esa confianza simplemente comienza a desarrollarse y continúa desbordándose".

El entusiasmo de Johnson se desbordó en el vestuario, aunque había un motivo aparente para su acto. The Wieners Circle, un puesto de perros calientes de Chicago, ofreció productos gratis si Johnson se quitaba la camiseta después de cualquier victoria esta temporada.

Los Eagles (8-4) aparentemente tenían asegurada la División Este de la Conferencia Americana hace dos semanas, pero sufrieron derrotas consecutivas que difícilmente los hacen lucir como candidatos al Super Bowl. Quizás resentían aún el golpe de permitir que una ventaja de 21-0 en Dallas el domingo se convirtiera en una derrota de 24-21.

Y la ofensiva de los Eagles mostró pocos indicios de salir de su mal momento. Los frustrados fanáticos de Filadelfia pasaron el encuentro abucheando y pidiendo que el equipo despidiera al coordinador ofensivo Kevin Patullo.

No esta semana. El entrenador de los Eagles, Nick Sirianni, dijo después de la derrota que se quedaba con Patullo.

La temporada de los Eagles ha dado tal giro que incluso su "tush push" los condenó en este partido.

Filadelfia perdía por 10-9 al final del tercer cuarto, Jalen Hurts perdió el balón en ese tipo de jugada por tierra en lo profundo del territorio de Chicago y los Bears lo recuperaron.

Chicago, que ha mostrado talento para ganar partidos por un margen estrecho, convirtió el balón perdido en la ofensiva del día. Monangai realizó una carrera de 31 yardas en la primera jugada y Caleb Williams, quien completó 17 de 36 para 154 yardas y un touchdown, acertó un pase de siete yardas a Colston Loveland en cuarta oportunidad que extendió la serie.

Monangai corrió cuatro yardas para un touchdown que puso el marcador 17-9 al inicio del cuarto, y Williams añadió el puntaje de seguridad con un pase de anotación de 28 yardas a Cole Kmet para una ventaja de 24-9.

"Aún no hemos alcanzado nuestro pináculo, en el sentido de un equipo y ejecución en la ofensiva, e incluso así estamos ganando estos partidos", dijo Williams. "Así que eso es importante y por eso estoy extremadamente emocionado".

Los fanáticos que habían estado coreando "¡Despidan a Kevin!" comenzaron a dirigirse hacia las salidas, y los Eagles enfrentarán aún más preguntas sobre el lamentable estado de su ofensiva.

Hurts y sus compañeros respaldaron a Patullo.

"Tengo confianza en él. Tengo confianza en este equipo", dijo Hurts. "Tengo confianza en nosotros cuando colaboramos. Tengo mucha confianza cuando tenemos una identidad, así que creo que eso es lo primero que tenemos que establecer, entre todo lo que hemos hablado".

A los Bears no les importan los problemas de los Eagles. Incluso con tres linebackers fuera por lesiones, Chicago golpeó a Filadelfia desde el principio.

Jalen Hurts de Filadelfia lanzó para 230 yardas y un par de touchdowns al receptor A.J. Brown, quien tuvo diez recepciones para 132 yardas. Saquon Barkley no pudo liberarse contra una de las peores defensivas contra la carrera en la NFL y terminó con 56 yardas por tierra.