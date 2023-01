Chicharito Hernández reveló qué fue lo que más le dolió de Qatar 2022

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 11 (EL UNIVERSAL).- Javier "Chicharito" Hernández fue uno de los ausentes en la lista de convocados del Tata Martino para el Mundial de Qatar 2022, ese donde la Selección Mexicana después de muchos años quedó eliminada en la fase de grupos.

El Tricolor durante la justa mundialista careció de gol, pues fue hasta el tercer partido, contra Arabia Saudita, donde logró hacer sus únicos goles en Doha.

Hernández Balcázar habló con TUDN sobre su sentir por no haber ido a la Copa del Mundo, donde explicó que le dolió más la eliminación temprana de México más que el no haber podido disputar el torneo.

"Había decisiones que estuvieron totalmente fuera de mi alcance, más que no haber podido estar, me dolió más que se haya quedado fuera en la fase de grupos", señaló.

"Fíjate que sí y no (sobre si le dolió no estar en el Mundial), porque he estado muy tranquilo con el tema. En mi vida el día a día lo ha visto la gente, estoy muy feliz, pleno y aceptando que esa no era decisión mía", añadió el canterano de las Chivas.