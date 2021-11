"Chicharito" Hernández se muestra "hundido" tras la eliminación del Galaxy

El Galaxy y Javier "Chicharito" Hernández quedaron eliminados de la MLS, luego de que no pudieron avanzar a la ronda decisiva. El pase dependía de ellos y tenían que ganar para asegurar su presencia, sin embargo, no pasaron del empate a 3 ante Minnesota United.

El delantero mexicano marcó un doblete, pero no fue suficiente para que los angelinos se quedaran con el triunfo que les daba la clasificación.

"Frustrado no estoy, estoy dolido, no estoy frustrado. Di todo lo que estaba en mí en todos los aspectos, también perdí desafortunadamente 12 partidos, no sé qué hubiera sido si hubiera estado en el campo. No por decir que hubiera sido el héroe sino también las lesiones nos jugaron una mala pasada a todos nosotros en esta temporada, no nada más a mí, influyó muchísimo", dijo el mexicano.

Hernández Balcázar estuvo al borde del llanto en la conferencia de prensa después del encuentro, en donde les pidió disculpas a los aficionados.

"Ofrecemos disculpas a los fanáticos, que nos crean que somos a los primeros a los que nos duele esto, no nos da igual. Desde mi punto de vista y desde mi trinchera lo di absolutamente todo, la próxima temporada quiero dar muchísimo más para tratar de conseguir el objetivo que es ser campeón", remató con un semblante cabizbajo.