"Chicharito" pone de ejemplo a médicos en tiempos de pandemia para pedir equidad salarial

Javier "Chicharito" Hernández, delantero del LA Galaxy, reflexionó sobre los salarios que perciben los futbolistas y las personas que trabajan en el campo de la medicina y ciencia.

"Me sorprende ganar millones de dólares como futbolista mientras que los médicos y científicos que buscan la cura del Covid-19 no ganan nada, económicamente hablando", expresó el mexicano en una charla con la actriz Sofía Niño de Rivera.

"Chicharito" tocó el tema de los sueldos, luego de darse a conocer que el LA Galaxy no pagaría a sus futbolistas mientras dure la pausa en la Major League Soccer, por la pandemia de coronavirus.

Hernández, a lo largo de estas semanas de aislamiento ha dividido opiniones en redes sociales, por sus diversas respuestas a críticos de su trayectoria futbolística.

"Espero que esto regrese a la normalidad o que mejore nuestra realidad, ojalá que todas esas personas que están en unos niveles extremadamente altos puedan aprender de esto y haya menos desigualdad en todos sentidos", agregó el ex del club Deportivo Guadalajara.