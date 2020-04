"Chicharito" se adaptará a la MLS, dice Thierry Henry

Para Henry Thierry, Javier Hernández se adaptará a la MLS, claro, en cuanto se reanuden las actividades del futbol estadounidense.

El francés, quien hoy entrena al Montreal y exjugador de los Red Bulls de Nueva York, reconoció la trayectoria del mexicano durante su paso en Europa, sobre todo con el Manchester United.

"'Chicharito' no necesita consejos. Es simplemente es un ajuste que debe tener y será exitoso. En cuanto tenga un tiempo de aclimatiación, no tendrá problemas", dijo Henry, vía teleconfenrencia.

Hernández llegó este invierno al Galaxy de Los Ángeles, como la nueva estrella de la MLS. A sus 31 años de edad, el tapatío decidió buscar una nueva etapa en el balompié de Estados Unidos.

"Cuando vine a jugar y después regresé a Europa, me dijeron que era un futbol fácil y no es cierto. Uno debe entenderse, adaptarse y conocer la liga. Hay competencia, los viajes son largos, se juega en verano, con climas muy complicados. No es fácil llegar y jugar bien, se necesita tiempo", explicó el galo, campeón de la Copa del Mundo con Francia en 1998.

Henry fue contratado por el Montreal de la MLS para tomar la dirección técnica. En apenas cinco partidos, el joven timonel tiene una victoria, tres empates y una derrota. En la Liga de Naciones de la Concacaf clasificó a los cuartos de final; en la ida, perdió en casa (1-2) frente al Olimpia y la vuelta fue suspendida por la pandemia Covid-19.

El exdelantero desconoce cuándo regresará a la actividad, pero señaló que se le mandó un programa a sus jugadores para mantenerse físicamente. Sobre la posibilidad de que la MLS se cancele, como sucedió hoy en la liga de Francia y la semana pasada en Holanda, deja la decisión en otras manos.

"En el presente, el futbol es algo secundario. Confío en el comisionado [Don Garber] y en los representantes en tomar la determinación correcta. Debemos aplicar lo que ellos decidan. Mi responsabilidad está en mi equipo y mantenerlo listo para lo que venga".