"Chicote" se deslinda tras ser mencionado en caso Villalpando

Dice un dicho popular que: el que nada debe, nada teme. Cristian Calderón fue señalado de manera errónea por la señorita que demandó a Dieter Villalpando, dañando la imagen del lateral izquierdo y ya comenzó a actuar para defenderse, así lo señaló el abogado Enrique Venegas.

"El caso de Cristian Calderón, a quien mencionaron en la carpeta, también ya fue presentado por escrito (declaración) y estamos esperando que el ministerio público haga su función, si la califica o no para judicializar la carpeta. El caso específico de Cristian Calderón (lo citó la señorita en su acusación), él estaba en su casa y le menciona varias veces".

Venegas precisó que el caso va avanzando, se llevará un tiempo porque apenas están en el recabado de información para integrar la carpeta, posteriormente debe ser analizada para canalizarla a donde debe estar para su proceso y ve el abogado, que el caso tiene un porcentaje alto para ganarlo.

"Lo acusan de un delito grave, violación y no se le ve cómo se le pueda comprobar. Yo le veo mucho campo de resolución pronta al tema porque tiene muchas inconsistencias tanto la acusación y declaración de la señorita. Menciona datos erróneos, citó a personas que estaban en otro municipio que estaban descansando en su casa, entonces hay muchas inconsistencias. El daño ya lo hizo, no ha pasado nada, no va a pasar nada pero mediáticamente han sido muy golpeados los futbolistas y también deportivamente".

No hay un tiempo estimado, por lo pronto Villalpando está al pendiente con su abogado para saber cuándo lo requerirán para declarar de manera presencial, ya que esto no se ha dado hasta el momento.

"Estamos en la integración de la carpeta, en investigación, el ministerio público y la policía investigadora está haciendo todas diligencias pertinentes, desahogando peritajes y demás. Considero que estamos a un 60 por ciento de la integración de la carpeta, ya rendimos nosotros declaración de los jugadores que fueron mencionados y falta que nos llamen a declarar a Dieter Villalpando, porque no ha sido notificado ni siquiera".