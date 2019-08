Chiefs prioriza pretemporada pese a riesgo de lesiones

KANSAS CITY.- Si Patrick Mahomes tuviera opción, el quarterback de Kansas City saldría al campo desde la primera hasta la última jugada del tercer juego de pretemporada de los Chiefs, que se medirán el sábado por la noche a San Francisco.

Obviamente, eso es improbable. Pero no por mucho.

Eso se debe a que el coach Andy Reid se apega a la vieja filosofía de utilizar a sus titulares en la pretemporada, en lugar de proteger a sus jugadores de una posible lesión — una tendencia que ha ido ganando adeptos en toda la liga. Así que, por lo general utiliza a sus jugadores titulares hasta el segundo cuarto en el segundo duelo de preparación y durante toda la primera mitad en su penúltimo duelo de pretemporada.

"Me he apegado al mismo programa en el que he estado", dijo Reid. "Siempre lo cambio solo un poquito. Es normal que les dé a los muchachos el mismo tiempo y después evalúe conforme a lo que vea".

De hecho, los Chiefs fueron tan eficientes a la ofensiva en su primer duelo de pretemporada ante Cincinnati que Mahomes solo participó en una serie. Pasaron un poco de problemas la semana anterior ante Pittsburgh y vieron algo más de acción, sin embargo no la suficiente para el actual Jugador Más Valioso de la NFL.

Mahomes cree que quedará satisfecho el sábado ante los 49ers.

"Tenemos el plan adecuado sobre lo que hemos intentado hacer", comentó. "Hemos movido bien el balón y hemos tenido series en donde no lo hacemos. Se trata de salir al campo y resolver estas situaciones sobre la carrera y ser capaces de tener experiencias similares a una situación de juego, y creo que hasta el momento lo hemos conseguido".

Y lo han hecho preservando su salud.

Las pérdidas más significativas para los Chiefs esta pretemporada han sido la del cornerback Keith Reaser, quien se ausentará toda la campaña por una lesión en el campo de entrenamiento, y la del wide receiver Marcus Kemp, quien sufrió un desgarre en el ligamento cruzado anterior durante el juego ante los Steelers.

Otros equipos no han gozado la misma fortuna.