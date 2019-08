"Chiquimarco" deja al Salamanca; no quiso ser "marioneta" de Trejo

Marco Antonio Rodríguez, "Chiquimarco", ha dejado de ser el técnico del Salamanca. Tres días después de ser presentado.

¿La razón? El club no la da, pero el ex árbitro sí, quería que solo "prestara" su título de técnico avalado por la UEFA para José Luis Trejo, quien sería el que dirigiría desde lo "oscuro".

"Chiquimarco" Rodríguez no lo aceptó.

Cesado? ????

El título de entrenador Grado Superior o UEFA PRO debe ejercerse con profesionalismo y ética.

"¿Cesado? El título de entrenador Grado Superior o UEFA PRO debe ejercerse con profesionalismo y ética. Un genuino entrenador No vende al mejor postor, su inversión de años de preparación y jamás permitas ser prestanombre y que otros sin la cualificación europea, te utilicen", contestó el mexicano vía Twitter al club.

En declaraciones al diario español Marca, Rodríguez confirmó que se va del Salamanca porque solo lo querían utilizar de presta nombres y cuando se negó, "todos se me echaron encima".

"Chiquimarco" Rodríguez dijo: "Me querían imponer un segundo entrenador conmigo, sin título, paisano mío (José Luis Trejo), yo quería traer alguien español, pero con título para poder dirigir. Quería hacer las cosas mejor. Soy capaz de escuchar capacidades de mejora, pero el entrenador soy yo y soy el que toma las decisiones".

Así que todo el apoyo prometido se quedó en el aire. "Empiezo a ver campañas por redes sociales para que no me dejasen tomar decisiones. Hay traicioneros en este proyecto. El plan era ponerme y que ellos hicieran lo que quieran. Yo empecé a ver cosas extrañas contra mi persona. La gota que colmó el vaso fue cuando fuimos a presentar al club y veo que el comportamiento cambia, traiciones, mal ambiente interno, los jugadores empezaron a sabotearme".

Según Marco Rodríguez, Trejo fue quien puso la condicionante: "Al que me pusieron de segundo entrenador dijo que conmigo no entrenaba más, que ni siquiera tenía el título. Pero yo tampoco le quería a él en mi equipo. Yo seguía trabajando y hoy en la mañana me dijeron que no continuaba. Me dijeron que había que parar esto ya".

José Luis Trejo hizo toda la pretemporada con el Salamanca, apenas hace una semana se anunció que no podría dirigir porque su título avalado por la Bundesliga no tenía validez para la Real Federación Española de Futbol, a tres días del estreno del equipo en la Segunda B española se contrató al "Chiquimarco", y éste aclaró desde el inicio que sería él quien dirigiría, y Trejo se quedaría como parte del departamento de Inteligencia Deportiva del club.

Unas horas antes de primer juego todo se destapó, Marco Antonio Rodríguez mostró dignidad y decidió irse sin antes dejar esta despedida: "Antes de llegar a Salamanca, leí y me platicaron cuan linda ciudad, personas, cultura e historia llegaría. Al vivirla fue mayor mi impresión y ganaron mi corazón. En lo deportivo no dejen de apoyar a su equipo y soñar ascender. Con Fe, trabajo e integridad es posible. Bendiciones".