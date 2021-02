Chivas anuncia que mantendrá sus partidos a puerta cerrada

La afición del Guadalajara se tendrá que esperar más tiempo para ir a la tribuna de su estadio a alentar a su equipo, toda vez que no hubo arreglo entre las partes, mesa de salud y la dirigencia rojiblanca, debido a que las condiciones en salud no están dadas para el aforo que solicitó Chivas.

La diferencia entre lo que había solicitado Chivas y lo que permitía la mesa de salud, era considerable. De haber aceptado el Guadalajara la propuesta que le pusieron en la mesa, perdería una cantidad significativa por lo que se determinó jugar ante Pumas a puerta cerrada, como hasta ahora se ha venido haciendo desde la pandemia de COVID-19.

Chivas informó esto a su afición en las cuentas de redes sociales:

"Después de varios días de trabajo en conjunto con la Mesa de Salud, hemos tomado la determinación de NO abrir las puertas del @EstadioAkron este domingo vs. Pumas.?"La salud de nuestra afición continuará como prioridad y esperaremos el momento oportuno para #VolverteAVer".

La diferencia en aforo entre la solicitud del interesado y lo que propuso la mesa, era del 10 por ciento aproximadamente. Chivas con venta de esquilmos, que es lo que pretendía y el aforo solicitado, en sus cuentas que hizo no saldría poniendo dinero, pero al darse la negativa porque la autoridad consideró que era un riesgo alto en salud, se terminaron las negociaciones de buena forma para en su momento, retomarlas.

De acuerdo a como terminaron las charlas, se estaría analizando la posibilidad de que el aforo solicitado pueda ya hacerse efectivo para el Clásico nacional ante el América, que sería el 14 de marzo y esto depende de los reportes de Covid-19. Este duelo es el de la fecha 11 del Clausura 2021 y se daría la coincidencia, que se reabra el graderío contra el equipo que se hizo la prueba en los cuartos de final del torneo pasado.