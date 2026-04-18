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Chivas buscará afianzarse en el liderato general

El Rebaño no dudará en hacer su mejor juego cuando reciba a Puebla

Por El Universal

Abril 18, 2026 03:00 a.m.
A
Chivas buscará afianzarse en el liderato general

México.- Con solo tres jornadas por disputarse en el Clausura 2026, los equipos han comenzado a hacer números de cara al fin del torneo y Chivas no dudará en sacar lo mejor de su juego cuando reciba este sábado 18 a Puebla en el estadio Akron.

Luego de ser humillados por Tigres 4-1 en el partido de la fecha 14, el Rebaño Sagrado deberá superar con rapidez este descalabro y afianzarse en la cima del torneo el cual domina con 31 puntos, resultado de diez partidos ganados, un empate y tres derrotas.

Chivas no puede cometer errores porque Cruz Azul y Pachuca le pisan los pies del liderato con 28 unidades cada uno, seguido de Pumas y Toluca, con 27 puntos.

Y, aunque sus siguientes encuentros frente a Necaxa y Xolos podrían parecer fáciles, la realidad es que a estas alturas del campeonato no hay rival débil, por lo que necesita ir paso a paso y superar su encuentro frente al equipo del Puebla.

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Por su parte, La Franja podría estar viviendo sus últimos momentos del torneo de Clausura porque, aunque tuvieron algunos momentos interesantes, la realidad es que el proyecto de Albert Espigares no ha despegado y ya han comenzados los rumores de su partida del banquillo angelino.

Los Camoteros vienen de perder frente a León por la mínima en el Cuauhtémoc y eso ha dejado gravemente herido al equipo que apenas ha sumado 13 unidades luego de tres victorias, cuatro empates y siete derrotas.

Y, aunque numéricamente Puebla aún podría estar en la batalla por un lugar en la liguilla, la realidad es que necesitaría ganar los siguientes tres encuentros y esperar que ninguno de los equipos que están por encima de ellos haga puntos, lo cual es casi imposible que suceda.

La última ocasión que ambas escuadras se midieron fue en la jornada 11 del Apertura 2025 cuando Chivas se impuso de visitante 0-2.

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