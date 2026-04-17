¿Qué equipos podrían clasificar a la Liguilla del Clausura 2026?

CIUDAD DE

, abril 17 (EL UNIVERSAL).- Hasta antes de que ruede el balón en la fecha 15 del torneo, los primeros ocho lugares de la tabla general del

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están divididos entreDe momento,ocupa eldel torneo con. Su desempeño a lo largo del certamen le aseguró un boleto a la "" del futbol mexicano. Esto, a falta de nueve unidades que podría sumar en caso de triunfar en las últimas fechas de la fase regular.Por debajo de los rojiblancos,suman. Para mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la tabla, deberán conservar una distancia matemática. En ambos casos, sería clave el triunfo o incluso, el empate.prácticamente ya se encuentra clasificado a la. Los dirigidos porsuman, sin embargo, un triunfo ante elles permitiría aspirar a colarse entre los cuatro primeros lugares del torneo. El mismo caso aplica pataEn contraste,deberán triunfar en las últimas tres fechas del torneo para asegurar su puesto en los últimos lugares de clasificación directa. O esperar una combinación de resultados para asegurar el pase a la siguiente ronda.Sin embargo, los equipos de media tabla —como— aún aspiran a colarse en la. Esto podría suceder si ganan al menos dos de los tresrestantes, por lo quedeberán cuidarse.¿Quése jugarán en ladelViernes, 17 de abrilvs| 19:00 horas | Transmisión por la señal de, Disney + Premium yvs| 19:00 horas | Transmisión por la señal de, Tubi,One ySábado, 18 de abrilvs| 17:00 horas | Transmisión por la señal dey Canal 5.vs| 17:00 horas | Transmisión por la señal de, Pluto TV yvs| 19:05 horas | Transmisión por la señal dey Canal 5.vs| 19:07 horas | Transmisión por la señal deClubvs| 21:06 (de) | Transmisión por la señal deOne yvs| 21:10 horas (de) | Transmisión por la señal dey Canal 5.Domingo, 19 de abrilvs| 17:00 horas | Transmisión por la señal dey Disney+ Premium.ende