¿Qué equipos podrían clasificar a la Liguilla del Clausura 2026?
Pumas y Toluca podrían entrar entre los cuatro primeros con victorias en la Jornada 15.
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CIUDAD DEMÉXICO , abril 17 (EL UNIVERSAL).- Hasta antes de que ruede el balón en la fecha 15 del torneo, los primeros ocho lugares de la tabla general del Clausura 2026
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están divididos entre Chivas, Cruz Azul, Pachuca, Pumas, Toluca, Tigres, América y Atlas.
De momento, Chivas ocupa el liderato del torneo con 31 puntos. Su desempeño a lo largo del certamen le aseguró un boleto a la "Fiesta Grande" del futbol mexicano. Esto, a falta de nueve unidades que podría sumar en caso de triunfar en las últimas fechas de la fase regular.
Por debajo de los rojiblancos, Cruz Azul y Pachuca suman 28 puntos. Para mantenerse en la pelea por los primeros lugares de la tabla, deberán conservar una distancia matemática. En ambos casos, sería clave el triunfo o incluso, el empate.
Pumas prácticamente ya se encuentra clasificado a la Liguilla. Los dirigidos por Efraín Juárez suman 27 unidades, sin embargo, un triunfo ante el Atlético de San Luis les permitiría aspirar a colarse entre los cuatro primeros lugares del torneo. El mismo caso aplica pata Toluca.
En contraste, Tigres, América y Atlas deberán triunfar en las últimas tres fechas del torneo para asegurar su puesto en los últimos lugares de clasificación directa. O esperar una combinación de resultados para asegurar el pase a la siguiente ronda.
Sin embargo, los equipos de media tabla —como León y Tijuana— aún aspiran a colarse en la Liguilla. Esto podría suceder si ganan al menos dos de los tres partidos restantes, por lo que Tigres, América y Atlas deberán cuidarse.
¿Qué partidos se jugarán en la Jornada 15 del Clausura 2026?
Viernes, 17 de abril
Atlético de San Luis vs Pumas | 19:00 horas | Transmisión por la señal de ESPN, Disney + Premium y ViX Premium.
Mazatlán vs Querétaro | 19:00 horas | Transmisión por la señal de Azteca 7, Tubi, FOX One y FOX.
Sábado, 18 de abril
Cruz Azul vs Tijuana | 17:00 horas | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium y Canal 5.
Necaxa vs Tigres | 17:00 horas | Transmisión por la señal de Claro Sports, ViX Premium, Pluto TV y Azteca 7.
Monterrey vs Pachuca | 19:05 horas | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium y Canal 5.
Chivas vs Puebla | 19:07 horas | Transmisión por la señal de Amazon Prime Video.
Club León vs FC Juárez | 21:06 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX One y FOX.
América vs Toluca | 21:10 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium y Canal 5.
Domingo, 19 de abril
Santos Laguna vs Atlas | 17:00 horas | Transmisión por la señal de ViX Premium, ESPN y Disney+ Premium.
*Horarios en tiempo del centro de México.
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