Chivas, con bajas y dudas para Copa por México; Cruz Azul define hoy su plantel

Una baja confirmada presenta Chivas para arrancar el torneo la Copa por México, por problema muscular. Cristian Calderón hace días presentó molestias y en su rehabilitación va avanzado, pero no acelerarán en proceso buscando que esté para el campeonato Guard1anes 2020.

Uriel Antuna se encuentra en duda porque también presentó molestia muscular y se sometió a una prueba médica, para determinar la gravedad, descartar sea grave y determinar un tiempo estimado de recuperación.

En caso de que la prueba resulte que no fue de gravedad, tendrá posibilidades de jugar uno minutos ante el Atlas.

El técnico Luis Fernando Tena, tras la baja de "Chicote" ante el Atlas este sábado, en el arranque del torneo amistoso, dará oportunidad a otros elementos para probar como lateral por izquierda.

Cruz Azul define hoy su plantel

A dos días de debutar en la Copa por México, Robert Dante Siboldi determinará el plantel del Cruz Azul que disputará el torneo amistoso.

El entrenador celeste salió negativo en la segunda prueba de Covid-19 y podrá estar en el banquillo del estadio Olímpico Universitario para el compromiso frente a los Pumas; sin embargo, no todos los elementos cementeros podrán acompañarlo.

Para empezar, hay que descartar a Pablo Aguilar, quien se mantiene en recuperación por la lesión en la rodilla que sufrió en febrero, y los cuatro jugadores con coronavirus, entre ellos Milton Caraglio, único en confirmar su estado de salud.

A pesar de que todos los casos son asintomáticos, estos futbolistas no estarán el fin de semana en CU.

Además de estos casos, el mismo Siboldi comentó que otros cuatros elementos han tenido molestias físicas: Jesús Corona, Jonathan Borja, Santiago Giménez y Roberto Alvarado.

El Cruz Azul tuvo que modificar su plan de pretemporada por su participación en la Copa por México, fue por eso que salió la semana pasada a Juriquilla, Querétaro.

Jaime Ordiales, director deportivo de La Máquina, comentó la posibilidad de incorporar a juveniles del equipo sub-20; sin embargo, Siboldi respondió con "no hay que arriesgar a los muchachos", al considerar que los jóvenes entrenan por separado en el Seminario.

Los jóvenes Josué Reyes, Jaiber Jiménez y Jorge García -regulares en los entrenamientos del primer equipo- tendrán la oportunidad de lucirse en este torneo, junto a otro puñado de juveniles.

Siboldi determinará por la tarde quiénes conformarán el plantel para el primer partido de la Copa por México.