Chivas continuará abriendo estadio en caso de avanzar en la liguilla

El Gobernador del estado de Jalisco Enrique Alfaro, estuvo al pendiente de la prueba piloto que realizó Chivas este miércoles para enfrentar al América, en el regreso de los aficionados al graderío y el resultado aseguró fue exitoso, con lo cual se espera que si los rojiblancos avanzan a la siguiente ronda de semifinales, le darán continuidad apegándose a los mismos pasos que aplicaron, sin venta de esquilmos en el interior.

El gobernador no asistió al inmueble rojiblanco porque la agenda no se lo permitió, pero diferentes áreas le estuvieron reportando los datos duros que se iban arrojando en tiempo real y en la conclusión del operativo.

"No asistí. La gente en el estadio y el operativo que realizamos en conjunto con la directiva del Guadalajara, puedo decirles que salió perfecto, la gente se comportó a la altura, con sana distancia y logramos minimizar el riesgo y vivir una noche maravillosa (con el triunfo de Chivas), felicidades a todos los muchachos, al club por el orden con el cual se hicieron las cosas".

Alfaro señaló que este es un ejemplo de cómo debe operarse este tipo de eventos, sin excepciones todos apegados a los protocolos, "tapamos bocas con resultados, hechos y seguimos para adelante, para recuperar la esperanza y que venga un mejor futuro".