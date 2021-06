Chivas echa a andar su escuela de técnicos

La directiva del Guadalajara que encabeza Amaury Vergara, en su proyecto de modernización que echó a andar en la institución, no solamente está el proyecto 70-30 que apunta a que en dos años tengan de su equipo titular la mayoría de jugadores nacidos en la cantera, sino que van más allá, también apunta a generar sus técnicos y aseguró Marcelo Michel Leaño, "hasta para surtir al futbol mexicano tendrán".

La escuela de técnicos en Chivas va encaminada primero a surtir sus propias fuerzas básicas, sus necesidades, pero posteriormente darle al futbol mexicano más alternativas con elementos jóvenes, bien preparados y aplicará para todas las áreas.

"Estamos haciendo una escuela de técnicos, porque hay un proceso de capacitación en todas las áreas, por ejemplo todos los martes hay capacitación de fisioterapeuta, todos los miércoles de entrenadores, los jueves de preparadores físicos y los viernes de doctores".

Poco a poco le van dando luz a la escuela, están poniendo los cimientos con bases muy sólidas en todos los aspectos con la misión de enriquecer el futbol mexicano poniendo más alternativas de estrategas al futbol mexicano.

"Estás capacitaciones son internas, en ocasiones invitamos a especialistas externos, porque no necesariamente tienen que pensar como nosotros e invitamos a personal con ideas antagónicas, esto para fomentar el debate y crecer. Esto nos enriquece, porque así como Chivas produce jugadores para el primer equipo como para otros, también queremos que sea una escuela de técnicos que dé un aire fresco para el futbol mexicano".

--Capacitación constante en todas las áreas

El estudio es el camino para el éxito, ya que quien no se prepara en el Guadalajara, rápido quedará lejos de las expectativas y por ende, puede pasar cualquier cosa con su continuidad, lo cual explica Leaño.

"Tenemos perfiles de nuestros técnicos, nos sentamos con cada uno, los evaluamos cada mes y nos ponemos a ver cuál es el área de oportunidad en cada una de las personas que trabajan aquí, para fortalecerlos, por eso les damos cursos de capacitación como psicología deportiva, liderazgo, oratoria, futbol, preparación física, porque hoy quien solamente habla de futbol, ni de futbol sabe. Hay que prepararse más todavía".

La forma en la cual se mide a los entrenadores, da con resultados tras análisis, dónde debe estar ubicada esa persona, cuánto debe ganar y al mismo tiempo, observan cuáles son las áreas de crecimiento.

"Es otra cosa de las que cambiamos en el club (es la evaluación de los técnicos en las fuerzas básicas). Todos tienen derecho a soñar a un mejor equipo, a un mejor sueldo que es algo positivo, pero cambiamos la estructura de la percepción de que si estás en la Sub-20 se gana más, acá ya no es así. Hoy en día el nivel de entrenador no te lo da la categoría en la que estás dirigiendo, sino una serie de procesos que pusimos como trayectoria, capacitación constante, la actualización y no tanto el desempeño de la categoría".

Desde las aulas de capacitación, la computadora, el estudio diario en cancha, comunicación, manejo de grupos y demás, se van ganando su lugar en el Guadalajara los técnicos, porque así como serán formativos en la producción de jugadores, también aplicará en los técnicos. Chivas será formador de técnicos para no solamente tener a sus propios estrategas, sino hasta para surtir al futbol mexicano.

"Nosotros hemos promovido a entrenadores a otra categoría superior por decirlo de alguna manera cuando quizá su equipo no fue campeón, no llegó a la final si quiera (o ni calificó a la Liguilla). Si nosotros detectamos que hay un técnico que es extraordinario desarrollador en la categoría de 13 años, pues lo especializamos en esa categoría para que pueda seguir creciendo en esa categoría".