Chivas espera autorización para abrir su estadio

La directiva del Guadalajara espera que la solicitud realizada la semana pasada para poder reabrir el estadio en la fecha 8 del Clausura 2021, a jugarse para los rojiblancos el próximo domingo 28 de febrero frente a Pumas a las 21:00 horas, tenga aprobación sin importar que pierdan una suma económica importante de nueva cuenta, ya que en los cuartos de final ante América, terminó poniendo de su bolsa para esta prueba.

En su solicitud enviada la semana pasada, Chivas explicó la problemática económica que vivieron en el partido de prueba, la pérdida fue grande por lo que solicitan se autorice mínimo el 25 por ciento del aforo del Akron y si se puede más, estaría excelente, así como la venta de algunos esquilmos previamente empaquetados, refresco y la posibilidad de vender cerveza.

En la prueba que realizó Chivas en cuartos de final ante el América, entraron 5 mil 800 personas, que representan el 12 por ciento de la capacidad del estadio de Chivas y no se vendieron esquilmos.

Los gastos entre abrir el estadio Akron cuesta varios miles de pesos hay que pagar el respectivo permiso, policías asignados y que dicho sea de paso, a esto hay que sumarle otros gastos operativos que fácilmente superan la cifra total de 900 mil pesos y puede llegar hasta un millón 200 mil.

Al gasto del permiso, policía, se agrega el de staff en diferentes áreas, seguridad privada para tener cubierto todo el inmueble, más todo lo que se acumule en la adquisición de gel antibacterial, cubre bocas de acuerdo a la norma de salud, guantes, pistolas para la detección de temperatura, pantallas de calor, así como mesas para detectar Covis, que se utilizaron en el cotejo de prueba en cuartos de final entre Chivas y América. Todo eso ronda el millón 200 mil pesos.

La mesa de salud dará su respuesta a la solicitud enviada por el Guadalajara, institución que le ha confirmado a EL UNIVERSAL, no les importará si no les aprueban todo lo que pidieron en aforo y venta de esquilmos, ya que quieren reactiva la economía en ese rubro. Saben que si no les dan permiso de vender esquilmos, esto les generará una pérdida económica importante, pero están dispuestos a abrir.