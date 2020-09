Chivas, la decepción de sus aficionados y de la Liga MX

Los objetivos que se trazó el Guadalajara previo al arranque del campeonato Guardianes 2020 no se han cumplido. Los rojiblancos han dado más de que hablar en temas extra cancha que en un excelente desempeño futbolístico.

Chivas se ha llevado las portadas por indisciplinas, pasados de peso, casos de COVID-19, lesiones y cambio de técnico, quedando lejos de las expectativas futbolísticas que prometió el director deportivo Ricardo Peláez, ya que no ocupan un lugar dentro de los primeros cuatro equipos de la tabla general, tampoco marcan la pauta futbolística, de hecho no se sabe a qué juegan y el pasado sábado, dieron uno de sus peores partidos en mucho tiempo.

Hasta la fecha 7 del certamen ocupan la décima posición con apenas ocho unidades, no tienen mal equipo pero han estado muy distraídos, chatos en ofensiva y mantienen la línea de los últimos torneos que no han calificado, quitando el clausura 2020.

Los jugadores han confundido la libertad con libertinaje, ya que mediante las redes sociales han hecho público desde sus borracheras, hasta inconformidad por no jugar como en algunos casos y se han olvidado de lo más importante, jugar para lo que les pagan, hacer buen futbol.

La afición sigue esperando ese equipo liviano, práctico, ofensivo, dinámico que les prometió la directiva, que dicho sea de paso, ha hecho inversión millonaria pero los jugadores parece no entienden lo que es portar la camiseta del Guadalajara.

Los rojiblancos han sido protagonistas, pero en sembrar más dudas futbolísticas por bajo rendimiento de algunos que se creen estrellas sin haberle dado nada al club, mientras la afición sigue esperando el regreso futbolístico prometido y sufriendo semana a semana con pobres resultados, ya que de siete partidos, solamente han marcado en dos. Marca mediocre de acuerdo a la calidad de la plantilla.