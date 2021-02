Chivas no puede contra Pachuca y le arrebatan la victoria

Raúl Gudiño rescató lo que pudo ser una bochornosa derrota para las Chivas. El Guadalajara desaprovechó una oportunidad de victoria y sufrió mucho frente al peor equipo del Guardianes 2021, el Pachuca (1-1).

Recostado del lado derecho y con el balón en sus manos, el portero rojiblanco atajó el penalti cobrado por Roberto de la Rosa, en los últimos minutos del encuentro disputado en el estadio Hidalgo.

Los Tuzos –en el fondo de la tabla de clasificación– asfixiaron al Rebaño de Víctor Manuel Vucetich, quien salvó el insípido empate, beneficiado del mal disparo del joven delantero mexicano.

El Pachuca buscó terminar su mala racha (cero victorias) hasta con cábala, al salir vestido en el uniforme naranja con negro, porque si los resultados no eran los esperados, a lo mejor, era la suerte no estaba de su lado... no fue el caso.

Las Chivas se adelantaron en el primer tiempo, gracias a un fuerte cabezazo de su capitán, Jesús Molina, que le dobló la mano izquierda al veterano Óscar Ustari (minuto 29). La cara de Paulo Pezzolano lo dijo todo: con la boca entreabierta y ojos sin parpadear.

En cuanto arrancó la segunda parte, los Tuzos fueron otros, en comparación a lo que se había visto en seis fechas del Guardianes 2021. Los hidalguenses asfixiaron a los rojiblancos, los metieron en su área y sacudieron a la defensa tapatía.

Tanta fue la presión que el Pachuca encontró el empate, en el pie de Gustavo Cabral (49'), quien le desvió el balón a Raúl Gudiño y remató antes de caer en seco sobre el césped.

La igualada no fue suficiente para los Tuzos; volvieron a atacar y desgastaron al Guadalajara, sin reacción inmediata para equilibrar el duelo. Tardó, pero Vucetich –después de una falla increíble de Mauro Quiroga frente al arco abierto– mandó Fernando Beltrán y a Uriel Antuna para frenar los embates de los locales.

La última acción la tuvo el Pachuca: Hiram Mier se convirtió en el enemigo público del Guadalajara, al estirar su brazo derecho dentro del área rojiblanca y desvió el balón en una jugada de peligro para los Tuzos (88'). Penalti claro y señalado por César Arturo Ramos. El juvenil de la Rosa tomó el balón, mismo que le regaló a Gudiño, héroe de la noche.

Las Chivas desaprovecharon la visita ante el peor equipo del torneo; los Tuzos llegaron a tres puntos, siete partidos sin ganar en el Guardianes 2021.