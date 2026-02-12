logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

Fotogalería

Entre la inspiración, las barreras y la impunidad: ser mujer en la ciencia mexicana

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Chivas pierde a Luis Romo por lesión

Por El Universal

Febrero 12, 2026 03:00 a.m.
A
Chivas pierde a Luis Romo por lesión

México.- Malas noticias en el campamento del Guadalajara. En cuanto se dio la lesión de Luis Romo, el técnico Gabriel Milito expresó que temía fuera de consideración por la sintomatología y al final se confirmó: el jugador rojiblanco estará fuera varias semanas.

Fue un desgarro de segundo grado en parte posterior del muslo derecho, que lo dejará fuera de entrada ante el América, también contra Cruz Azul, Toluca, Atlas, León y Santos, quizá regrese para la jornada 12 cuando estén visitando al Monterrey. El protocolo de recuperación se proyecta a seis semanas, pero esto depende de cómo responda el cuerpo de Romo a los trabajos de rehabilitación.

Es una dura baja para Chivas, aunque de entrada parece que el sustituto será Diego Campillo, como libero y tomando la batuta de líder en zona baja, con la responsabilidad de darle salida limpia al equipo.

Chivas, ante el América, buscará ligar su sexta victoria de manera consecutiva, aunque en el redil no les gusta que digan son favoritos, esto quizá para quitarse un poco de presión en el Clásico de México.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

NBA impone suspensiones tras pelea en partido Pistons-Hornets
NBA impone suspensiones tras pelea en partido Pistons-Hornets

NBA impone suspensiones tras pelea en partido Pistons-Hornets

SLP

AP

Isaiah Stewart recibió la suspensión más larga por su historial de actos antideportivos en la NBA.

Sarah Schleper y Regina Martínez debutan en Juegos Olímpicos Invierno
Sarah Schleper y Regina Martínez debutan en Juegos Olímpicos Invierno

Sarah Schleper y Regina Martínez debutan en Juegos Olímpicos Invierno

SLP

El Universal

Las mexicanas competirán en Cortina d´Ampezzo con transmisión por Claro Sports y Vix.

Henry Martín genera polémica con sus declaraciones en América
Henry Martín genera polémica con sus declaraciones en América

Henry Martín genera polémica con sus declaraciones en América

SLP

El Universal

El jugador destacó la necesidad de reforzar posiciones específicas en América y cuestionó las contrataciones extranjeras.

Entradas agotadas para ceremonia de Federer en Salón de la Fama tenis
Entradas agotadas para ceremonia de Federer en Salón de la Fama tenis

Entradas agotadas para ceremonia de Federer en Salón de la Fama tenis

SLP

AP

La ceremonia de incorporación de Roger Federer en Newport agotó 900 entradas en dos minutos.