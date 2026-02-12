Chivas pierde a Luis Romo por lesión

México.- Malas noticias en el campamento del Guadalajara. En cuanto se dio la lesión de Luis Romo, el técnico Gabriel Milito expresó que temía fuera de consideración por la sintomatología y al final se confirmó: el jugador rojiblanco estará fuera varias semanas.

Fue un desgarro de segundo grado en parte posterior del muslo derecho, que lo dejará fuera de entrada ante el América, también contra Cruz Azul, Toluca, Atlas, León y Santos, quizá regrese para la jornada 12 cuando estén visitando al Monterrey. El protocolo de recuperación se proyecta a seis semanas, pero esto depende de cómo responda el cuerpo de Romo a los trabajos de rehabilitación.

Es una dura baja para Chivas, aunque de entrada parece que el sustituto será Diego Campillo, como libero y tomando la batuta de líder en zona baja, con la responsabilidad de darle salida limpia al equipo.

Chivas, ante el América, buscará ligar su sexta victoria de manera consecutiva, aunque en el redil no les gusta que digan son favoritos, esto quizá para quitarse un poco de presión en el Clásico de México.

