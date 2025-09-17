Chivas prende las alarmas por Milito

Guadalajara. Aunque el triunfo en el Clásico Nacional devolvió la ilusión al rebaño, en Chivas surgió la preocupación por el futuro de su técnico, Gabriel Milito.

De acuerdo con información de ESPN, la directiva del Independiente de Avellaneda habría iniciado contacto con allegados al estratega argentino, con la intención de sumarlo como relevo de urgencia.

El club rojo atraviesa una crisis: siete partidos sin ganar, con tres empates y cuatro derrotas, lo tienen en el último lugar de la tabla. Por ello buscan un técnico que pueda levantar al equipo, y el nombre de Milito no pasa desapercibido por su vínculo histórico, ya que debutó como jugador profesional en Independiente en 1997.

En Guadalajara preocupa que se repita la historia de Fernando Gago, quien dejó a Racing para dirigir a Boca Juniors, y que Milito decida volver a su país pese al reto que representa el Apertura 2025 con Chivas.

