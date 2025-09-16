Segunda victoria de Águilas en basquetbol

Las Águilas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) lograron su segunda victoria de la temporada 2025 de la Liga Universitaria de Basquetbol, al imponerse en casa 79-66 a los Linces del Tecnológico de Celaya, en duelo celebrado en el gimnasio de la Unidad Deportiva Universitaria.

El encuentro comenzó parejo, con un primer cuarto cerrado que favoreció a las Águilas 24-18. En el segundo período, los locales dominaron con solvencia, aprovecharon errores del rival y se fueron al descanso con ventaja de 49-27.

Sin embargo, en el tercer cuarto la escuadra universitaria se mostró confiada y cometió numerosas imprecisiones, lo que permitió a los Linces acercarse en el marcador. Al término de ese lapso, la diferencia se redujo a solo cinco puntos (55-50). Para el último cuarto, los potosinos retomaron el control, corrigieron en defensa y encontraron efectividad en ataque para asegurar el triunfo con marcador final de 79-66.

Los mejores anotadores por la UASLP fueron Felipe Arenas (Ingeniería) con 21 puntos, Daniel Valdez (Psicología) con 22, Diego Márquez (Ingeniería) con 12 y Andrés Jasso (Hábitat) con 11. Por el Tecnológico de Celaya destacaron Alejandro Beltrán y Jesús Silva, ambos con 14 unidades. Con este resultado, las Águilas continúan su buen paso en la Liga Universitaria y ahora se preparan para su próximo compromiso, cuando visiten al Tecnológico de Querétaro el sábado 20 de septiembre.

