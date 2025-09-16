logo pulso
Segunda victoria de Águilas en basquetbol

Por Romario Ventura

Septiembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
Las Águilas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) lograron su segunda victoria de la temporada 2025 de la Liga Universitaria de Basquetbol, al imponerse en casa 79-66 a los Linces del Tecnológico de Celaya, en duelo celebrado en el gimnasio de la Unidad Deportiva Universitaria.

El encuentro comenzó parejo, con un primer cuarto cerrado que favoreció a las Águilas 24-18. En el segundo período, los locales dominaron con solvencia, aprovecharon errores del rival y se fueron al descanso con ventaja de 49-27.

Sin embargo, en el tercer cuarto la escuadra universitaria se mostró confiada y cometió numerosas imprecisiones, lo que permitió a los Linces acercarse en el marcador. Al término de ese lapso, la diferencia se redujo a solo cinco puntos (55-50). Para el último cuarto, los potosinos retomaron el control, corrigieron en defensa y encontraron efectividad en ataque para asegurar el triunfo con marcador final de 79-66.

Los mejores anotadores por la UASLP fueron Felipe Arenas (Ingeniería) con 21 puntos, Daniel Valdez (Psicología) con 22, Diego Márquez (Ingeniería) con 12 y Andrés Jasso (Hábitat) con 11. Por el Tecnológico de Celaya destacaron Alejandro Beltrán y Jesús Silva, ambos con 14 unidades. Con este resultado, las Águilas continúan su buen paso en la Liga Universitaria y ahora se preparan para su próximo compromiso, cuando visiten al Tecnológico de Querétaro el sábado 20 de septiembre.

